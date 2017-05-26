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В Бишкеке начался капитальный ремонт дорог

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428358-ru.html

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26 мая 2017, 17:10       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. С наступлением теплой погоды начался капитальный ремонт городских дорог с частичным перекрытием автотранспортного движения, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В 2016 году муниципальному предприятию "Бишкекасфальтсервис" на реабилитацию 44 дорог и тротуаров из средств городского бюджета было выделено 600 млн. сомов. Запланированные работы были выполнены к сентябрю 2016 года с экономией бюджетных средств на 158 млн. 684 тыс. сомов. За счет вышеуказанных сэкономленных средств удалось отремонтировать еще 17 городских улиц. Однако в связи с тем, что данные работы проводились в конце строительного сезона, часть работ осталась незавершенной и перешла на 2017 год.
В этом году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работает два собственных асфальтобетонных завода.
По линии управления капитального строительства за счет средств гранта, предоставленного правительством КНР будет построено 49 улиц и 7 мостов.

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