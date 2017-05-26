В Бишкеке состоится международная конференция "Таза коом", где презентуют программу цифровой трансформации

26 мая 2017, 16:29 Комментарии

В Бишкеке 30 мая состоится международная конференция "Таза коом". Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества". Как сообщила пресс-служба президента, в рамках конференции будет презентована программа цифровой трансформации "Таза коом".

В работе конференции запланировано участие премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, руководителя Аппарата президента Сапара Исакова, регионального директора Всемирного банка по Центральной Азии Лилианы Бурунчук, президента Национального агентства по продвижению информационно-коммуникационных технологий Юн Чон-Лока (Корея), генерального директора GovTech Жаклин По (Сингапур), экс-директора DIGIT Деклана Дизи, директора Центра электронного правительства Молдовы Юрие Цуркану, руководителя Института развития информационного общества России Юрия Хохлова, а также представителей ряда других международных организаций, дипломатических миссий и партнеров по развитию.

Участники международной конференции также проведут работу в параллельных сессиях по вопросам создания благоприятной регулятивной среды, построения инфраструктуры, развития человеческого потенциала, цифровых данных, цифрового правительства и умного города.

"Общенациональная программа цифровой трансформации "Таза коом" запускается с целью построения открытого и прозрачного государства, повышения качества жизни граждан, а также улучшения условий для бизнеса в КР. "Таза коом" является ключевым компонентом Стратегии устойчивого развития страны-2040, стратегии, основанной на человеческом капитале и инновациях, в гармонии с окружающей средой", - говорится в сообщении.