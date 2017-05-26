Как и где провести выходные в столице. Афиша с 26 по 28 мая

26 мая 2017, 16:11 Комментарии

Пятница, 26 мая Премьера фильма "Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки". Это долгожданное продолжение фильма о корсарах. История, как всегда, крутится вокруг всеми любимого Джека Воробья, которого вновь преследуют все кому не лень, а спасти его может только легендарный Трезубец Посейдона. Смотрите с 26 мая на больших экранах страны.

Международный фестиваль театров кукол "Так-Теке". В рамках фестиваля кукольники из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России покажут по одному, но самому яркому спектаклю. Постановки будут показывать с 26 по 28 мая с десяти утра до четырех дня. Стоимость билета - 100 сомов. Подробную программу можно узнать, позвонив в кассу театра.

Музыкальный вечер. Районная администрация решила разбавить жизнь бишкекчан еженедельными пятничными музыкальными концертами. На этой неделе выступает духовой оркестр. По пути домой не забудьте заглянуть на площадку у памятника Токтогулу Сатылганову, чтобы насладиться живой музыкой. Начало действа - в 6 вечера.

Танцевальное шоу от болливудской группы Dance Era. Те, кому удастся попасть на это мероприятие, смогут почувствовать, что перенеслись в Нью-Дели на индийскую свадьбу. Зрелище невероятное и чрезвычайно веселое. Начнется шоу в Кыргызском драматическом театре в 18.00. Билеты покупать не нужно.

Концерт мистера Оскара и группы Grand Band. Выступления этих музыкантов очень элегантны и одновременно фееричны. Они умеют зажечь публику с помощью удачного сочетания музыки и бархатистых голосов. Приходите убедиться в этом сами в арт-кафе Studio 247 к 20.30. Стоимость билетов - 400 сомов.

Comedy Stand-Up Show. Резиденты "Жарайт Сити" приглашают всех на свое юмористическое шоу, где, по их словам, будут представлены шутки, основанные на реальных жизненных ситуациях. Обещают, что будет смешно. Начало шоу в девять вечера в баре 191. Стоимость билета - 400 сомов.

Суббота, 27 мая Велопробег. Это спортивное мероприятие призвано привлечь внимание к велодвижению и безопасности на дороге. Поэтому, если планируете принять в нем участие, во время велопробега следуйте всем правилам: наденьте шлем и двигайтесь строго в колонне. Точка сбора - напротив церкви "Благодать" в 12-м микрорайоне. Финиш - Старая площадь. Не опаздывайте, старт в 10 утра.

Выставка-ярмарка цветов и растений "Цветочный калейдоскоп". Здесь вы сможете насладиться красотой растений из лучших коллекций цветоводов Бишкека и купить то, что понравится. Ярмарка будет открыта с 27 мая по 1 июня с десяти утра до шести вечера в детском образовательном центре "Сейтек". Успейте порадовать себя!

Праздник в честь Международного дня биологического разнообразия пройдет в Ботаническом саду. Здесь в этот день откроется выставка растений из разных уголков мира, каждый пришедший сможет отправиться в небольшое путешествие по эко-туристической тропе и узнать больше о растениях сада. Начало мероприятия в 11.00, вход свободный.

Фестиваль культуры и дружбы народов Кыргызстана и Японии. Если хотите узнать больше о японском искусстве, культуре и традициях, то это мероприятие для вас. Здесь есть возможность испытать себя в искусстве оригами и каллиграфии, примерить японские юката, поучаствовать в настоящей чайной церемонии и попробовать японскую кухню. Но этим программа мероприятия не ограничивается - будет еще много интересного. Начало в 11.00 на Аллее молодежи.

Неделя аквагрима "Нарисуй будущее". В парке имени Панфилова открывается небольшой face art уголок. Разрисовывать лица красками будут выпускники детских домов. Поддержите их и станьте одним из клиентов. Все вырученные средства направят на нужды детей-сирот. Приходите за аквагримом в любое время с 15.00 до 20.00 с 27 мая по 1 июня. Стоимость - 100-200 сомов.

Майская стихийная встреча "Поэты и музы". Этот вечер будет посвящен разговорам о том, что вдохновляло поэтов творить, облекать слова в рифмы. Также вас ждет чтение стихов, которые поэты посвящали своим музам. Если хотите прийти на встречу, обязательно пройдите регистрацию. Начало в 18.30 в ololohause.

Воскресенье, 28 мая Книжное воскресенье: "Свет в августе" Уильяма Фолкнера. Горячие споры и конструктивные рассуждения ждут всех участников предстоящего книжного воскресенья, ведь в книге, которую им предстоит обсудить, поднято много острых тем - расовое разделение общества, религия и жестокость. Начало встречи в 18.30 в ololohause. Стоимость участия - 100 сомов.

Большой концерт группы "Пицца". Если вы поклонник регги, фанка и соула, то скорее покупайте билеты. В этот вечер будут звучать лучшие песни этого музыкального коллектива, начиная с хита "Пятница" и заканчивая пока еще мало знакомыми песнями из нового альбома. "Пицца" даст концерт в ресторане "Ала-Тоо". Стоимость билетов от 500 сомов.