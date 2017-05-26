Во время орозо проезд на некоторых маршрутках в Оше будет бесплатным

26 мая 2017, 16:19 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Микроавтобусы маршрута №107 в Оше будут бесплатно возить пассажиров во время месяца Рамазан, сообщил бригадир маршрута Матраим Асанов.

По его словам, водители согласились с таким предложением.

"В священный месяц Рамазан мы хотим получить благословение людей. На эту линию выходит 60 микроавтобусов. В сутки могут бесплатно работать две маршрутки, поэтому все водители смогут по одному дню возить пассажиров безвозмездно", - сказал Асанов.

107-й маршрут имеет два направления. Первый - от студенческого городка до аэропорта, второй - на улицу Достук.

"В обычные дни одна маршрутка делает четыре круга. Пассажиры платят по 10 сомов, ученики - 1 сом. Для пенсионеров льгот не предусмотрено", - пояснил бригадир.

Он добавил, что водители и ранее участвовали в благотворительных мероприятиях.

Как сообщил главный специалист агентства перевозчиков Алимжан Чаланов, ожидается участие и других фирм в этой эстафете благотворительности.

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