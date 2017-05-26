Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке состоится международная конференция "Таза коом", где презентуют программу цифровой трансформацииВ Бишкеке состоится международная конференция "Таза коом", где презентуют программу цифровой трансформацииМаксим Галкин пригласил на "Первый канал" юного Тилека, собирающего поделки из палочек для мороженогоМаксим Галкин пригласил на "Первый канал" юного Тилека, собирающего поделки из палочек для мороженого

Во время орозо проезд на некоторых маршрутках в Оше будет бесплатным

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428355-ru.html

Похожие новости

В Оше в некоторых маршрутках в месяц Рамазан проезд будет бесплатный

В Бишкеке из-за ветра на проезжую часть упало дерево

Кыргызские инвестиционные проекты презентовали в Лондоне

В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

Проехавшую по тротуару автоледи наказали на 1000 сомов, остальных еще ищут

26 мая 2017, 16:19       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. Микроавтобусы маршрута №107 в Оше будут бесплатно возить пассажиров во время месяца Рамазан, сообщил бригадир маршрута Матраим Асанов.
По его словам, водители согласились с таким предложением.
"В священный месяц Рамазан мы хотим получить благословение людей. На эту линию выходит 60 микроавтобусов. В сутки могут бесплатно работать две маршрутки, поэтому все водители смогут по одному дню возить пассажиров безвозмездно", - сказал Асанов.
107-й маршрут имеет два направления. Первый - от студенческого городка до аэропорта, второй - на улицу Достук.
"В обычные дни одна маршрутка делает четыре круга. Пассажиры платят по 10 сомов, ученики - 1 сом. Для пенсионеров льгот не предусмотрено", - пояснил бригадир.
Он добавил, что водители и ранее участвовали в благотворительных мероприятиях.
Как сообщил главный специалист агентства перевозчиков Алимжан Чаланов, ожидается участие и других фирм в этой эстафете благотворительности.
Время начала воздержания (имсак) и разговения (ифтар) смотрите в календаре орозо 2017 года>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум