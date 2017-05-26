Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент пожелал мусульманам достичь духовного очищения в месяц РамазанПрезидент пожелал мусульманам достичь духовного очищения в месяц РамазанАлмазбек Атамбаев: Орозо укрепляет веру в добро и справедливостьАлмазбек Атамбаев: Орозо укрепляет веру в добро и справедливость

"РСК Банк": победители акции получили подарки за переводы "Юнистрим"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/rsk-ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428354-ru.html

Похожие новости

"Мобильная библиотека" от О! – лучший подарок книголюбам!

Завершена подготовка "дорожной карты" по формированию в ЕАЭС общего рынка авиаперевозок

Нацгоспиталю подарили современный автоматический гематологический анализатор крови

Мэрия Бишкека будет переводить автобусы на экологичные виды топлива

Завершена подготовка "дорожной карты" по формированию в ЕАЭС общего рынка авиаперевозок

26 мая 2017, 15:55       Комментарии

Уважаемые клиенты,
1 марта стартовала акция "Переводы совершай – на Бали отдыхай!" по системе денежных переводов "Юнистрим", и сегодня мы рады сообщить о подведении итогов первого промежуточного этапа, который проводился с 1 марта по 30 апреля 2017 года.
Победителями 1-этапа акции "Переводы совершай – на Бали отдыхай!" стали клиенты аанка Бактыбек Тулобердиев и Динара Алмаспекова. Сегодня они получили сертификаты на сотовые телефоны  iPhone 6s из рук заместителя председателя правления ОАО "РСК Банк" Айчурек Жакыповой и представителя Департамента по развитию продаж и сопровождению банков-партнеров стран Ближнего зарубежья системы "Юнистрим" Отабека Алиаскарова, который специально прилетел из Москвы для вручения призов.
Клиенты поблагодарили "РСК Банк" и систему "Юнистрим" за отличные подарки и выразили надежду на победу в основном этапе. Бактыбек рассказал небольшую историю о том, что на отдыхе в Дубаях он познакомился с победителем предыдущей акции банка и Юнистрим "Мечты сбываются" — Чынтемиром Жороевым, который и рассказал Бактыбеку об Акции и реальной возможности выиграть главный приз.
Айчурек Жакыпова поблагодарила всех клиентов, участвовавших в Акции, за выбор "РСК Банка", а также порекомендовала активнее совершать переводы и побороться за главный приз – 2 путевки на двоих в один из самых роскошных курортов на Земле – остров Бали (Индонезия).
Справочная информация:
Акция "Переводы совершай – на Бали отдыхай!" состоит из четырех промежуточных и одного основного этапов и продлится до 31 декабря 2017 года. По итогам каждого из промежуточных этапов будут определены 2 победителя, отправившие и получившие максимальное количество переводов, превышающие пороговый лимит 3 000RUB/50 USD/50EUR, которые получат подарки — сотовые телефоны модели iPhone6. По итогам основного этапа будут определены 2 победителя, которые станут счастливыми обладателями двух путевок на двоих на остров Бали.
Этапы акции:
<ul> <li>Основной: </li> </ul> с 01 марта по 31 декабря 2017 г.
<ul> <li>Промежуточные:</li> </ul> 1 этап —  с 01 марта по 30 апреля
2 этап – с 01 мая по 31 июля
3 этап – с 01 августа по 31 октября
4 этап – с 01 ноября по 31 декабря
Условия участия в акции просты – как можно больше отправляйте и получайте денежные переводы по "Юнистрим".
Денежные переводы "Юнистрим" являются мгновенными, безадресными и не требуют открытия счета. Для отправки средств достаточно предъявить паспорт, ФИО получателя и сообщить страну получения.
Более подробную информацию об акции по денежным переводам "Юнистрим" — "Переводы совершай – на Бали отдыхай!" Вы можете получить во всех отделениях Банка или по телефонам службы поддержки клиентов:
0(312) 911 111
0(706) 911 111
0(552) 911 111
Еще раз благодарим всех, кто принял участие в акции.
Следите за новостями, участвуйте и выигрывайте!
ОАО "РСК Банк".
1 of 6

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум