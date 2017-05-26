"РСК Банк": победители акции получили подарки за переводы "Юнистрим"

26 мая 2017, 15:55 Комментарии

Уважаемые клиенты,

1 марта стартовала акция "Переводы совершай – на Бали отдыхай!" по системе денежных переводов "Юнистрим", и сегодня мы рады сообщить о подведении итогов первого промежуточного этапа, который проводился с 1 марта по 30 апреля 2017 года.

Победителями 1-этапа акции "Переводы совершай – на Бали отдыхай!" стали клиенты аанка Бактыбек Тулобердиев и Динара Алмаспекова. Сегодня они получили сертификаты на сотовые телефоны iPhone 6s из рук заместителя председателя правления ОАО "РСК Банк" Айчурек Жакыповой и представителя Департамента по развитию продаж и сопровождению банков-партнеров стран Ближнего зарубежья системы "Юнистрим" Отабека Алиаскарова, который специально прилетел из Москвы для вручения призов.

Клиенты поблагодарили "РСК Банк" и систему "Юнистрим" за отличные подарки и выразили надежду на победу в основном этапе. Бактыбек рассказал небольшую историю о том, что на отдыхе в Дубаях он познакомился с победителем предыдущей акции банка и Юнистрим "Мечты сбываются" — Чынтемиром Жороевым, который и рассказал Бактыбеку об Акции и реальной возможности выиграть главный приз.

Айчурек Жакыпова поблагодарила всех клиентов, участвовавших в Акции, за выбор "РСК Банка", а также порекомендовала активнее совершать переводы и побороться за главный приз – 2 путевки на двоих в один из самых роскошных курортов на Земле – остров Бали (Индонезия).

Справочная информация:

Акция "Переводы совершай – на Бали отдыхай!" состоит из четырех промежуточных и одного основного этапов и продлится до 31 декабря 2017 года. По итогам каждого из промежуточных этапов будут определены 2 победителя, отправившие и получившие максимальное количество переводов, превышающие пороговый лимит 3 000RUB/50 USD/50EUR, которые получат подарки — сотовые телефоны модели iPhone6. По итогам основного этапа будут определены 2 победителя, которые станут счастливыми обладателями двух путевок на двоих на остров Бали.

Этапы акции:

<ul> <li>Основной: </li> </ul> с 01 марта по 31 декабря 2017 г.

<ul> <li>Промежуточные:</li> </ul> 1 этап — с 01 марта по 30 апреля

2 этап – с 01 мая по 31 июля

3 этап – с 01 августа по 31 октября

4 этап – с 01 ноября по 31 декабря

Условия участия в акции просты – как можно больше отправляйте и получайте денежные переводы по "Юнистрим".

Денежные переводы "Юнистрим" являются мгновенными, безадресными и не требуют открытия счета. Для отправки средств достаточно предъявить паспорт, ФИО получателя и сообщить страну получения.

Более подробную информацию об акции по денежным переводам "Юнистрим" — "Переводы совершай – на Бали отдыхай!" Вы можете получить во всех отделениях Банка или по телефонам службы поддержки клиентов:

0(312) 911 111

0(706) 911 111

0(552) 911 111

Еще раз благодарим всех, кто принял участие в акции.

Следите за новостями, участвуйте и выигрывайте!

ОАО "РСК Банк".

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