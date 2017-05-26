Максим Галкин пригласил на "Первый канал" юного Тилека, собирающего поделки из палочек для мороженого

26 мая 2017, 16:16 Комментарии

Популярный российский пародист, певец и телеведущий Максим Галкин пригласил на Первый канал юного Тилека Алтымышова, собирающего поделки из палочек для мороженого. Об этом K-News сообщила сестра мальчика Мадина.

"Тилек очень хотел попасть на концерт Максима Галкина, и нам выпала такая возможность. За кулисами мой брат встретился с кумиром и подарил ему домик, сделанный собственными рукамииз палочек для мороженного. Добрые люди рассказали Максиму Галкину о том, что в Кыргызстане живет такой мальчик, и артист изъявил желание встретиться с Тилеком. В феврале нам предложили принять участие в проекте "Первого канала" — "Лучше всех", — сообщила Мадина.

Родные Тилека заполнили необходимые бумаги, однако позже выяснилось, что мальчик не сможет принять участие в передаче, поскольку для героев программы существуют возрастные ограничения. Если бы документы отправили двумя-тремя месяцами ранее, Тилек бы наверняка уже стал звездой "Первого канала".

"Но мы не отчаиваемся. В разговоре с Галкиным мы рассказали ему о том, что Тилеку отказали из-за возрастных ограничений. Максим пригласил брата в Москву, пообещав переговорить с руководством канала и решить данную проблему", — признается девушка.

Говоря о самочувствии мальчика, Мадина сообщила K-News, что Тилеку по-прежнему требуется помощь на приобретение дорогостоящих лекарств.

"Врачи назначили много дорогих лекарств, прописали уколы и посоветовали купить специальные медицинские изделия и тренажеры, в том числе турник, гантели, каталки, подушки, гамаки и т.д. К сожалению, многое из этого перечня мы не можем приобрести. В силу своих возможностей мы стараемся обеспечивать его необходимыми медикаментами и поддерживающими изделиями, но наш бюджет крайне ограничен", — признается Мадина.

Напомним, Тилек страдает ювенильным артритом — тяжелым заболеванием, приковавшим его к инвалидной коляске. Несмотря на недуг, мальчик не теряет веры в себя. В 2016 году он стал знаменит на весь Кыргызстан благодаря тому, что самостоятельно мастерит миниатюры различных зданий. В качестве строительного материала Тилек использует палочки из-под мороженного. Продавая поделки, он помогает содержать семью — отца-инвалида и двух сестер.

Если вы желаете оказать помощь Тилеку Алтымышову, обращайтесь по тел.: +996 (551) 96 98 23.

Мастерство Тилека Алтымышева: © Минтруда 1 of 5