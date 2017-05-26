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Мэр: В канун летних каникул необходимо проверить безопасность аттракционов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360540_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428352-ru.html

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26 мая 2017, 16:12       Комментарии

Градоначальник Албек Ибраимов провел плановое совещание с участием городских служб и структурных подразделений столичного муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
На встрече обсуждались вопросы организации отдыха и оздоровительного досуга детей в период летних каникул, профилактика и пресечение самовольного строительства на территории столицы, проводимые работы по посадке и содержанию зеленых насаждений, очистке ирригационных сетей, поливу и покосу зеленых насаждений на территории города.
Также затронуты вопросы проведения мероприятий по пожарной профилактике среди горожан, газификации жилых массивов столицы и усиление разъяснительной работы среди населения по присоединению домовладений.
В завершение совещания мэр поручил акимиатам, управлению муниципального имущества, экотехинспекции и другим соответствующим службам усилить работу по проверке всех аттракционов на безопасность эксплуатации, которые на сегодняшний день находятся в парках столицы.
Кроме этого, градоначальник поручил вице-мэру Айгуль Рыскуловой взять под особый контроль безопасность детей в период летних каникул, а также усилить работу спасательных команд на всех водоемах и бассейнах столицы.
Муниципальному предприятию "Зеленстрой" поручено улучшить работу по благоустройству, а также эстетическому виду столицы.

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