Мэр: В канун летних каникул необходимо проверить безопасность аттракционов

26 мая 2017, 16:12 Комментарии

Градоначальник Албек Ибраимов провел плановое совещание с участием городских служб и структурных подразделений столичного муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

На встрече обсуждались вопросы организации отдыха и оздоровительного досуга детей в период летних каникул, профилактика и пресечение самовольного строительства на территории столицы, проводимые работы по посадке и содержанию зеленых насаждений, очистке ирригационных сетей, поливу и покосу зеленых насаждений на территории города.

Также затронуты вопросы проведения мероприятий по пожарной профилактике среди горожан, газификации жилых массивов столицы и усиление разъяснительной работы среди населения по присоединению домовладений.

В завершение совещания мэр поручил акимиатам, управлению муниципального имущества, экотехинспекции и другим соответствующим службам усилить работу по проверке всех аттракционов на безопасность эксплуатации, которые на сегодняшний день находятся в парках столицы.

Кроме этого, градоначальник поручил вице-мэру Айгуль Рыскуловой взять под особый контроль безопасность детей в период летних каникул, а также усилить работу спасательных команд на всех водоемах и бассейнах столицы.

Муниципальному предприятию "Зеленстрой" поручено улучшить работу по благоустройству, а также эстетическому виду столицы.