Президент пожелал мусульманам достичь духовного очищения в месяц Рамазан

26 мая 2017, 15:57 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил мусульман страны с началом священного месяца Орозо.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР, в поздравлении главы государства говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане Кыргызстана!

Поздравляю вас с наступлением священного месяца Орозо.

Орозо почитается мусульманами всего мира как время духовного очищения, добрых помыслов и новых надежд, напоминает людям о необходимости творить добрые дела, прощать обиды, заниматься благотворительностью. Священный пост укрепляет веру в добро и справедливость, придает людям уверенность в своих силах.

Во время Орозо каждый мусульманин задает себе вопрос: что он сделал хорошего для этого мира и для людей. "Добрые мысли омолаживают человека, а плохие намерения – старят", так гласит народная мудрость. Если каждый достигнет духовного очищения, то станет духовно-нравственно чистым все общество, будет развиваться и процветать государство.

Дорогие соотечественники!

Дорогие мусульмане!

Пусть священный месяц Орозо принесет всем счастья, крепкого здоровья и успехов. Пусть Всевышний дарует нам мир и согласие, благополучие и достаток!".