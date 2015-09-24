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Президент пожелал мусульманам достичь духовного очищения в месяц Рамазан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428351-ru.html

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26 мая 2017, 15:57       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил мусульман страны с началом священного месяца Орозо.
Как сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР, в поздравлении главы государства говорится:
"Уважаемые соотечественники!
Дорогие мусульмане Кыргызстана!
Поздравляю вас с наступлением священного месяца Орозо.
Орозо почитается мусульманами всего мира как время духовного очищения, добрых помыслов и новых надежд, напоминает людям о необходимости творить добрые дела, прощать обиды, заниматься благотворительностью. Священный пост укрепляет веру в добро и справедливость, придает людям уверенность в своих силах.
Во время Орозо каждый мусульманин задает себе вопрос: что он сделал хорошего для этого мира и для людей. "Добрые мысли омолаживают человека, а плохие намерения – старят", так гласит народная мудрость. Если каждый достигнет духовного очищения, то станет духовно-нравственно чистым все общество, будет развиваться и процветать государство.
Дорогие соотечественники!
Дорогие мусульмане!
Пусть священный месяц Орозо принесет всем счастья, крепкого здоровья и успехов. Пусть Всевышний дарует нам мир и согласие, благополучие и достаток!".

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