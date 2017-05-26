Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев: Орозо укрепляет веру в добро и справедливостьАлмазбек Атамбаев: Орозо укрепляет веру в добро и справедливостьСуда стран ЕАЭС получат доступ на внутренние водные пути Союза в упрощенном порядкеСуда стран ЕАЭС получат доступ на внутренние водные пути Союза в упрощенном порядке

Президент А.Атамбаев поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Орозо

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428350-ru.html

Похожие новости

Президент пожелал мусульманам достичь духовного очищения в месяц Рамазан

В селе Арашан впервые проходит Кубок президента КР по вольной борьбе

Т.Саркисян: В странах ЕАЭС в начале 2017 года зафиксирован экономический рост

На президентских выборах победит кандидат, который покажет крепкую команду

В преддверии священного месяца Орозо Атамбаев принял муфтия мусульман КР

26 мая 2017, 15:40       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Орозо, который начинается 27 мая. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Текст поздравления приведен полностью.
"Уважаемые соотечественники! Дорогие мусульмане Кыргызстана! Поздравляю вас с наступлением священного месяца Орозо.
Орозо почитается мусульманами всего мира как время духовного очищения, добрых помыслов и новых надежд, напоминает людям о необходимости творить добрые дела, прощать обиды, заниматься благотворительностью. Священный пост укрепляет веру в добро и справедливость, придает людям уверенность в своих силах.
Во время Орозо каждый мусульманин задает себе вопрос: что он сделал хорошего для этого мира и для людей. "Добрые мысли омолаживают человека, а плохие намерения - старят", так гласит народная мудрость. Если каждый достигнет духовного очищения, то станет духовно-нравственно чистым все общество, будет развиваться и процветать государство.
Дорогие соотечественники! Дорогие мусульмане!
Пусть священный месяц Орозо принесет всем счастья, крепкого здоровья и успехов. Пусть Всевышний дарует нам мир и согласие, благополучие и достаток!" - говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум