Президент А.Атамбаев поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Орозо

26 мая 2017, 15:40 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Орозо, который начинается 27 мая. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Текст поздравления приведен полностью.

"Уважаемые соотечественники! Дорогие мусульмане Кыргызстана! Поздравляю вас с наступлением священного месяца Орозо.

Орозо почитается мусульманами всего мира как время духовного очищения, добрых помыслов и новых надежд, напоминает людям о необходимости творить добрые дела, прощать обиды, заниматься благотворительностью. Священный пост укрепляет веру в добро и справедливость, придает людям уверенность в своих силах.

Во время Орозо каждый мусульманин задает себе вопрос: что он сделал хорошего для этого мира и для людей. "Добрые мысли омолаживают человека, а плохие намерения - старят", так гласит народная мудрость. Если каждый достигнет духовного очищения, то станет духовно-нравственно чистым все общество, будет развиваться и процветать государство.

Дорогие соотечественники! Дорогие мусульмане!

Пусть священный месяц Орозо принесет всем счастья, крепкого здоровья и успехов. Пусть Всевышний дарует нам мир и согласие, благополучие и достаток!" - говорится в сообщении.