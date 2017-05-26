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"РСК Банк": победители акции получили подарки за переводы "Юнистрим""РСК Банк": победители акции получили подарки за переводы "Юнистрим"Президент А.Атамбаев поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца ОрозоПрезидент А.Атамбаев поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Орозо

Алмазбек Атамбаев: Орозо укрепляет веру в добро и справедливость

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428349-ru.html

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26 мая 2017, 15:44       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил соотечественников с началом священного праздника Орозо.
Текст поздравления:
Уважаемые соотечественники! Дорогие мусульмане Кыргызстана!
Поздравляю вас с наступлением священного месяца Орозо.
Орозо почитается мусульманами всего мира как время духовного очищения, добрых помыслов и новых надежд, напоминает людям о необходимости творить добрые дела, прощать обиды, заниматься благотворительностью. Священный пост укрепляет веру в добро и справедливость, придает людям уверенность в своих силах.
Во время Орозо каждый мусульманин задает себе вопрос: что он сделал хорошего для этого мира и для людей. "Добрые мысли омолаживают человека, а плохие намерения – старят", так гласит народная мудрость. Если каждый достигнет духовного очищения, то станет духовно-нравственно чистым все общество, будет развиваться и процветать государство.
Дорогие соотечественники! Дорогие мусульмане!
Пусть священный месяц Орозо принесет всем счастья, крепкого здоровья и успехов. Пусть Всевышний дарует нам мир и согласие, благополучие и достаток!

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