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В селе Арашан впервые проходит Кубок президента КР по вольной борьбе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360539_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428348-ru.html

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Борьба за умы молодежи — одна из задач ОДКБ, считают эксперты

26 мая 2017, 15:28       Комментарии

Сегодня, 26 мая, в физкультурно-оздоровительном комплексе села Арашан (Чуйская область) проходит первый республиканский турнир на Кубок президента Кыргызстана по вольной борьбе среди юношей.
Как сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, соревнования приурочены к Году нравственности, воспитания и культуры.
В турнире участвуют борцы 2003-2004 годов рождения и разыгрывают медали в 14 весовых категориях. Всего на состязания приехали 177 юных спортсменов из регионов и областей республики.
На церемонии открытия участников турнира приветствовал директор Госагентства Канат Аманкулов, полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов и другие.
"Вольная борьба - один из любимейших видов спорта в нашей стране. Наши спортсмены показывают отличные результаты на мировой арене. Участники данного турнира - наши будущие чемпионы международных соревнований и надежда Кыргызстана на Олимпийских играх", - сказал Аманкулов.
Также он отметил, что совсем недавно кыргызстанские спортсмены выступили на IV Исламских играх солидарности. В медальном зачете сборная страны заняла 10-е место. "Наши спортсмены завоевали 17 медалей, из них 12 по видам борьбы – золотую и серебряную медали завоевали спортсмены по вольной борьбе. Эти достижения навсегда останутся на страницах истории кыргызского спорта", - добавил он.
Как сообщается, сегодня пройдут не только предварительные схватки, а также состоятся финальные встречи.

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