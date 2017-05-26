В селе Арашан впервые проходит Кубок президента КР по вольной борьбе

26 мая 2017, 15:28 Комментарии

Сегодня, 26 мая, в физкультурно-оздоровительном комплексе села Арашан (Чуйская область) проходит первый республиканский турнир на Кубок президента Кыргызстана по вольной борьбе среди юношей.

Как сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, соревнования приурочены к Году нравственности, воспитания и культуры.

В турнире участвуют борцы 2003-2004 годов рождения и разыгрывают медали в 14 весовых категориях. Всего на состязания приехали 177 юных спортсменов из регионов и областей республики.

На церемонии открытия участников турнира приветствовал директор Госагентства Канат Аманкулов, полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов и другие.

"Вольная борьба - один из любимейших видов спорта в нашей стране. Наши спортсмены показывают отличные результаты на мировой арене. Участники данного турнира - наши будущие чемпионы международных соревнований и надежда Кыргызстана на Олимпийских играх", - сказал Аманкулов.

Также он отметил, что совсем недавно кыргызстанские спортсмены выступили на IV Исламских играх солидарности. В медальном зачете сборная страны заняла 10-е место. "Наши спортсмены завоевали 17 медалей, из них 12 по видам борьбы – золотую и серебряную медали завоевали спортсмены по вольной борьбе. Эти достижения навсегда останутся на страницах истории кыргызского спорта", - добавил он.

Как сообщается, сегодня пройдут не только предварительные схватки, а также состоятся финальные встречи.