"Мобильная библиотека" от О! – лучший подарок книголюбам!

26 мая 2017, 15:33 Комментарии

Прозвенел последний звонок, но не иссякла тяга к знаниям. Завтра, 27 мая, кыргызстанские библиотеки отпразднуют День библиотек, который отмечают не только библиотечные работники, но и все те, кто не мыслит своей жизни без книги, кто любит читать, развиваться и узнавать что-то новое.

Праздник по праву отметит и сервис "Мобильная библиотека" от мобильного оператора О! – настоящий кладезь полезной познавательной и художественной литературы.

Благодаря услуге вы можете:

<li>Читать книги со своего смартфона или планшета;</li><li> Слушать аудиокниги;</li><li>Получить доступ к электронной библиотеке, содержащей более 36 000 книг!</li>

Подключайте услугу "Мобильная библиотека" от О! и получайте неограниченный доступ к самым последним новинкам, бестселлерам, бизнес-литературе, и еще тысячам книг на информационном ресурсе books.o.kg. Для подключения просто наберите *7780# бесплатно. Первые 3 дня сервис предоставляется полностью бесплатно, далее абонентская плата в день составит 5 сомов, при этом интернет-трафик при пользовании "Мобильной библиотеки" в сети О! не тарифицируется. Отдельное удобство услуги состоит в том, что воспользоваться ею можно в любом веб-браузере. Подробная информация об услуге на сайте компании www.o.kg и на books.o.kg.

Мобильный оператор О! - лучшее для тебя!

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