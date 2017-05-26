Т.Саркисян: В странах ЕАЭС в начале 2017 года зафиксирован экономический рост

26 мая 2017, 15:18 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Состояние экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), основные направления деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и возможности для участия в ней бизнеса обсуждались на встрече членов Генерального и Регионального советов "Деловой России" с Председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном 25 мая.

Как отметил Тигран Саркисян, в начале 2017 года в ЕАЭС впервые с 2014 года по всем пяти странам зафиксирован экономический рост. Объем внешней торговли государств Союза за январь – март 2017 года увеличился на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост взаимной торговли составил 31,1%. "Увеличивается число компаний с инвестициями из стран-партнёров по ЕАЭС, – подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК. – Растет реальный сектор экономики, объемы грузо- и- пассажирооборота. Прогноз Комиссии до 2019 года – стабильно-благоприятный".

Только в 2016-2017 годах страны ЕАЭС договорились об устранении 60 препятствий на внутреннем рынке. Достигнуты принципиальные договорённости в сферах электроэнергии, нефти, газа, транспорта. Зарождаются совместные проекты в сферах космоса, станкостроения, сельского хозяйства, новых технологий. Запущен общий рынок лекарственных средств и медицинский изделий. Реформировано таможенное законодательство, прорабатывается проект прослеживаемости товаров, вводится их маркировка. Активно продвигается международная повестка. На контроле вице-премьеров – цифровая повестка Союза. Все это позитивно сказывается на предпринимательском климате.

Тигран Саркисян проинформировал предпринимателей о форматах взаимодействия Комиссии с бизнес-сообществом. Работает Деловой совет ЕАЭС, в который входят бизнес-ассоциации всех стран-участниц. Его задача – формировать консолидированную позицию по проектам союзных решений и выдвигать инициативы. Еще один формат взаимодействия ЕЭК и бизнеса – консультативные комитеты и рабочие группы, где разрабатываются проекты документов.

Комиссия обеспечивает публичное обсуждение проектов решений, принять участие в котором может любой представитель бизнес-сообщества стран Союза. В 2016 году было учтено около 80 % от общего числа полученных замечаний и предложений.

Заявить о препятствии на внутреннем рынке ЕАЭС и проследить за работой по его устранению предприниматели могут на специальном сайте ЕЭК​​.

"Устранение барьеров, сокращение изъятий и ограничений – ключевое направление деятельности ЕЭК, – подчеркнул Тигран Саркисян. – Только в 2016 году не менее 30 % из числа всех решений, принятых органами Союза, направлено на ликвидацию препятствий и улучшение функционирования внутреннего рынка Союза. На сегодняшний день выявлено 185 различных препятствий, и страны договорились, что уже в ближайшее время устранят треть из них".

Одним из приоритетных направлений деятельности Комиссии Председатель Коллегии ЕЭК назвал реализацию цифровой повестки. "Жизнь быстро меняется и современные общие рынки формировать без оцифровки, очевидно, невозможно, – подчеркнул Тигран Саркисян. – В декабре прошлого года было принято заявление президентов о том, что мы должны формировать общую цифровую повестку ЕАЭС. Создана рабочая группа высокого уровня. Мы должны до ноября этого года представить главам правительств программу осуществления цифровой трансформации Союза. И здесь мы тоже готовы к диалогу с бизнесом, потому что наш основной подход заключается в построении повестки на основе государственно-частного партнёрства".

Справка

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2017 году в органах Союза председательствует Кыргызстан. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев является председателем Высшего Евразийского экономического совета.

Пресс-служба ЕЭК