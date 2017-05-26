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Полиция Абу-Даби будет раздавать еду водителям в Рамадан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/politciia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428343-ru.html

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26 мая 2017, 15:33       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Полиция Эмирата, в сотрудничестве с благотворительной организацией Al Ihsan Charitable, будет раздавать еду для разговения в Священный Месяц Рамадан.
Волонтеры так же будут помогать в десяти различных местах, раздавая еду людям, которые не успевают на ифтар и стоят в пробках. Данная мера, по словам источников, предназначена для обеспечения безопасности на дорогах.
Многие водители, в спешке, могут совершать опасные маневры и превышать скорость. Вдобавок к этой кампании, полиция так же увеличит количество патрулей в городе.
Напоминаем, что недавно Правительство Абу-Даби так же выпустило запрет для грузовых автомобилей в "час-пик" во время Священного Месяца, чтобы уменьшить количество пробок.
Источник RuAE

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