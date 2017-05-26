Полиция Абу-Даби будет раздавать еду водителям в Рамадан

26 мая 2017, 15:33 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Полиция Эмирата, в сотрудничестве с благотворительной организацией Al Ihsan Charitable, будет раздавать еду для разговения в Священный Месяц Рамадан.

Волонтеры так же будут помогать в десяти различных местах, раздавая еду людям, которые не успевают на ифтар и стоят в пробках. Данная мера, по словам источников, предназначена для обеспечения безопасности на дорогах.

Многие водители, в спешке, могут совершать опасные маневры и превышать скорость. Вдобавок к этой кампании, полиция так же увеличит количество патрулей в городе.

Напоминаем, что недавно Правительство Абу-Даби так же выпустило запрет для грузовых автомобилей в "час-пик" во время Священного Месяца, чтобы уменьшить количество пробок.

Источник RuAE