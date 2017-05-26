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Суда стран ЕАЭС получат доступ на внутренние водные пути Союза в упрощенном порядке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/suda-stra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428342-ru.html

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26 мая 2017, 15:39       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Проект международного договора о судоходстве согласовали заместители министров транспорта Армении, Кыргызстана, Казахстана и России на совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкула Жунусова.
"В документе, подготовленном ответственным разработчиком – Российской Федерацией, отражены ранее достигнутые договоренности об упрощении доступа на внутренние водные пути государств ЕАЭС", – подчеркнул Адамкул Жунусов.
По словам министра ЕЭК, проект соглашения предусматривает, например, доступ судов под флагами стран Союза к плаванию по внутренним водным путям на основании заявления, которое будет подаваться не позднее, чем за десять дней до выхода судна на внутренние водные пути.
В проект включены и другие предложения сторон, направленные на принципиальное упрощение действующего в странах Союза порядка судоходства. Детально говорить о них можно будет после одобрения проекта договора министрами транспорта. Их совещание по этому вопросу пройдет в Сочи 5-6 июня нынешнего года.
Пресс-служба ЕЭК

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