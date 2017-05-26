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Фото — В учебном центре "Ала-Тоо" Сухопутных войск открылась новая казарма

 

Фотографии: akipress.kg

          

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428340-ru.html

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26 мая 2017, 15:22       Комментарии

В учебном центре "Ала-Тоо" Сухопутных войск Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана 25 мая состоялось открытие новой казармы.
Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск, на строительство казармы на 120 койко-мест, общей площадью 1200 кв.м государственное предприятие "Аскер курулуш" потратило 35 млн сомов из республиканского бюджета.
Председатель Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов в своем выступлении отметил, что современная казарма со всеми условиями для проживания в полевых условиях - прекрасный подарок Сухопутным войскам накануне 25-летия Вооруженных сил.
В мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Жениш Разаков, а также офицеры штаба Сухопутных войск.

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