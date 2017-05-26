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В таможне "Баткен" задержана контрабанда 4560 литров натурального сока из Таджикистана

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tamozhn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428337-ru.html

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26 мая 2017, 15:09       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В таможне "Баткен" села Кара-Бак Баткенской области была задержана контрабанда натурального сока, следовавшая из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Таможенной службы.
Сообщается, что грузовая автомашина следовала из с.Совхоз Республики Таджикистан, управлял машиной "Даймлер-Бенц 711" Т.С.И.
При таможенном досмотре автомашины в грузовом отсеке обнаружен товар - натуральный сок "Свежесть лета АВС" в количестве 4 560 литров.
На момент проверки в отношении указанных товаров отсутствовали какие-либо товаросопроводительные документы в таможенном отношении. По данному факту контрабанды возбуждено уголовное дело, возмещен ущерб на сумму 33 897.43 сомов.

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