В таможне "Баткен" задержана контрабанда 4560 литров натурального сока из Таджикистана

26 мая 2017, 15:09 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В таможне "Баткен" села Кара-Бак Баткенской области была задержана контрабанда натурального сока, следовавшая из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Таможенной службы.

Сообщается, что грузовая автомашина следовала из с.Совхоз Республики Таджикистан, управлял машиной "Даймлер-Бенц 711" Т.С.И.

При таможенном досмотре автомашины в грузовом отсеке обнаружен товар - натуральный сок "Свежесть лета АВС" в количестве 4 560 литров.

На момент проверки в отношении указанных товаров отсутствовали какие-либо товаросопроводительные документы в таможенном отношении. По данному факту контрабанды возбуждено уголовное дело, возмещен ущерб на сумму 33 897.43 сомов.