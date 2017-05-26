В учебном центре сухопутных войск открыли современную казарму

26 мая 2017, 15:15 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Чуйской области состоялось открытие казармы учебного центра "Ала-Тоо" Сухопутных войск ГШ ВС КР. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

По их информации, в мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Жениш Разаков, председатель ГКДО ГШ ВС полковник Мирбек Касымкулов, также офицеры штаба Сухопутных войск.

"Казарма рассчитана на 120 мест общей площадью 1 тыс 200кв. метров. На строительство было выделено 35 млн. сомов из республиканского бюджета", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил М.Касымкулов, современная казарма со всеми условиями для проживания в полевых условиях - прекрасный подарок сухопутным войскам накануне 25-летия Вооруженных Сил.