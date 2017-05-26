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В учебном центре сухопутных войск открыли современную казарму

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uchebno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428336-ru.html

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26 мая 2017, 15:15       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Чуйской области состоялось открытие казармы учебного центра "Ала-Тоо" Сухопутных войск ГШ ВС КР. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.
По их информации, в мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Жениш Разаков, председатель ГКДО ГШ ВС полковник Мирбек Касымкулов, также офицеры штаба Сухопутных войск.
"Казарма рассчитана на 120 мест общей площадью 1 тыс 200кв. метров. На строительство было выделено 35 млн. сомов из республиканского бюджета", - сообщили в пресс-службе.
Как отметил М.Касымкулов, современная казарма со всеми условиями для проживания в полевых условиях - прекрасный подарок сухопутным войскам накануне 25-летия Вооруженных Сил.

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