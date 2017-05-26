По Кыргызстану преимущественно без осадков — прогноз погоды на 27 мая

26 мая 2017, 14:47 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 27 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике в отдельных предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +24...+29
Таласская область
ночью: +9...+14
днем: +24...+29
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +27...+32
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +27...+32
Иссык-Кульская область
ночью: +10...+15
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +7...+12
днем: +24...+29
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +27...+29.