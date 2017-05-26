По Кыргызстану преимущественно без осадков — прогноз погоды на 27 мая

26 мая 2017, 14:47 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 27 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике в отдельных предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +10...+15

днем: +24...+29

Таласская область

ночью: +9...+14

днем: +24...+29

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +27...+32

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +27...+32

Иссык-Кульская область

ночью: +10...+15

днем: +21...+26

Нарынская область

ночью: +7...+12

днем: +24...+29

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +27...+29.