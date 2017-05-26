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Мэрия выявила нарушителей санитарных норм Бишкека (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

                   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428334-ru.html

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26 мая 2017, 14:48       Комментарии

Санитарно-экологическая инспекция столичной мэрии Бишкека с 1 по 20 мая провела рейды по выявлению нарушителей.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, по результатам проведенных рейдов было выписано 35 предписаний на устранение выявленных нарушений:
По Первомайскому району: ул. К.Баялинова, аптека "Мир"; ул. К.Баялинова, 170; ул. Зеленая, 52; ул. Зеленая, 52; ул. Ала-Арчинская, 60/3; ул. Турузбекова, 140; пр. Жибек Жолу, 140; пер. Самарский, 15; ул. Фучика - ул. Профсоюзная; пр. Ч.Айтматова, 14; пр. Ч.Айтматова, 64; ул. Минина, 43; ул. Кокчетавская - ул. М.Ганди; ул. Токтогула, 84; ул. Токтоналиева, 6"б"; ул. Щербакова, 1, кВ. 109а; ул. Московская, 139; ул. Чехова, 31; ул. Жаманбаева, 35; ул. Д.Сяопина, 555; ул. Исанова, 174; ул. Турузбекова, 138.
По Свердловскому району: ул. Огонбаева, 222; ул. Ибраимова, 105, ОсОО "Мегастрой"; пр. Чуй, 2/1; ул. Абдрахманова, 137; ул. Абдрахманова, 224; ул. Киевская - ул. Шопокова; ул. Ибраимова, 105, кафе "Анталия"; пр. Чуй - ул. Буденного, мебельный магазин; мкр. Аламедин-1, дом № 67; ул. Салиева - ул. Лермонтова; ул. Усенбаева, 9; ул. Суюнбаева, 65; пр. Жибек Жолу, 209.
Санитарно-экологическая инспекция мэрии города Бишкек сообщает о том, что при повторном выезде за неисполнение выписанных предписаний будут составлены протоколы, которые в последующем будут направлены в районные административные комиссии для дальнейшего рассмотрения.

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