Выпускники школы в Нарыне достроили дом аксакалу — не позволили взять кредит

26 мая 2017, 14:58 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В селе Эмгекчил Нарынской области выпускники, окончившие местную школу 10 лет назад, достроили дом аксакала Касымбека Асанакунова.

Как рассказал глава айыл окмоту Тилек Айдарбек уулу, Асанакунов испытывал материальные трудности, к тому же лишился единственного сына. Аксакал с супругой и внуками снимал жилье в селе.

© Фото / Айбек ЖолдошевВ селе Эмгекчил Нарынской области выпускники, окончившие местную школу 10 лет назад, достроили дом аксакала Касымбека Асанакунова "Они приходили к аксакалам и к нам, говорили, что могут устроить праздник, зарезать скот, но потом решили сделать что-нибудь полезное, хотя сами люди небогатые", - сказал Айдарбек уулу.

Как отметил Айбек Жолдошев, которому принадлежит идея, о строительстве дома для односельчанина они с бывшими одноклассниками задумались еще зимой. Стройматериалы закупили весной. Строителей решили не нанимать, решили, что справятся сами.

"Аксакал успел залить фундамент и возвести четыре стены. Продолжить стройку не смог - денег не было. Не исключал, что возьмет кредит. Мы решили, что не стоит ему влезать в долги. Закупили стройматериалы и ждали, когда потеплеет. В конце апреля начали работы, сейчас почти закончили. В ближайшие дни Касымбек байке уже переедет в свой дом", - рассказал Жолдошев.

Айбек вспоминает, что на помощь пришли местные жители, некоторые приносили на стройку еду и напитки.

"Все начали помогать - это был хороший знак. Работали сплоченно. Люди постарше также не остались в стороне. Аксакалы одобрили наше дело. Мы помогли хотя бы одному сельчанину и хотелось бы, чтобы и другие выпускники последовали нашему примеру", - сказал Жолдошев.

На строительные работы ушло порядка 300 тысяч сомов. В среднем бывшие одноклассники, работающие в Бишкеке, России и в этом селе, собрали по 15 тысяч сомов.