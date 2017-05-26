Последний звонок: оштрафовано 3 лимузина и зафиксировано 735 нарушений ПДД

26 мая 2017, 14:34 Комментарии

Минувший праздник выпускников закончился без чрезвычайных происшествий, за исключением нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщают в столичном ГУВД.

Правоохранители отмечают, что для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка во всех школах были задействованы более 600 сотрудников милиции. Кроме того, до начала мероприятий со всеми выпускниками и родителями, а также учителями были проведены беседы о недопустимости правонарушений, соблюдении правил дорожного движения и запрете празднований в кафе и ресторанах.

Сотрудники милиции группами патрулировали самые популярные зоны отдыха в столице, это площади Ала-Тоо и Победы, городские парки, в том числе ВДНХ, "Манас айылы", контроль велся и на "Панораме".

Впрочем, несмотря на многочисленные запреты, нарушения все же были. Например, УПМ провело беседу с владельцами и водителями лимузинов о запрете сдачи в аренду транспорта выпускникам школ 25 мая. Однако не все прислушались к рекомендациям, и на три лимузина были составлены административные протоколы. Но больше всего нарушений ПДД фиксировано за легковыми автомобилями, отмечают в ГУВД г. Бишкек.

"Составлено 735 протоколов, из них 35 несовершеннолетним. Основные нарушения составлены по статье 230 ("Нарушение правил перевозки людей и перевозка пассажиров водителями автобусов или микроавтобусов на автодорогах, по которым движение пассажирского транспорта запрещено"), статье 235 ("Несоблюдение водителем транспортного средства требований дорожных знаков, разметки проезжей части дорог, нарушение правил обгона и маневрирования, расположения транспортных средств на проезжей части, перевозки людей, а также другие грубые нарушения Правил дорожного движения"), 244 (Управление водителями транспортных средств, не имеющими при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения") Кодекса об Административной ответственности Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.