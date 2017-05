SpaceX испытала боковой ускоритель Falcon Heavy

26 мая 2017, 14:40 Комментарии

Американская аэрокосмическая компания SpaceX испытала боковой ускоритель первой ступени разрабатываемой ракеты-носителя Falcon Heavy, пишет Naked Science.

Falcon Heavy - тяжелая двухступенчатая ракета-носитель, которая предназначена для доставки грузов на низкую опорную и геопереходную орбиты, а также полетов к Марсу и Плутону. При стартовой массе около 1421 тысячи тонн аппарат будет рассчитан на полезную нагрузку массой до 63,8 тонны. Его планируется оснастить двумя боковыми ускорителями на основе первой ступени Falcon 9 Full Thrust (FT) с девятью жидкостными ракетными двигателями в каждом, расположенными по схеме Octaweb. Предполагается, что первая ступень ракеты будет многоразовой и в миссиях к геопереходной орбите совершать посадку на плавающую платформу. Боковые ускорители, напротив, будут возвращаться на место старта.

О разработке новой ракеты глава SpaceX Илон Маск объявил в 2011 году. Первоначально запуск Falcon Heavy был назначен на 2013 год, однако затем, в том числе из-за взрывов носителей Falcon 9 в 2015 и 2016 годах, неоднократно переносился. Задержка дебютного запуска послужила причиной пересмотра ряда космических миссий: так, согласно контракту с британским оператором спутниковой связи Inmarsat от 2014 года, именно Falcon Heavy должна была вывести последний спутник группировки на орбиту. Вместо этого в миссии, трансляция которой состоялась 16 мая, будет использоваться Falcon 9 FT, причем высокая масса аппарата сделала возвращение первой ступени на Землю невозможным.

Static fire test of a Falcon Heavy side booster completed in McGregor, TX last week. This booster previously launched Thaicom 8. pic.twitter.com/nWrNCXtu13

- SpaceX (@SpaceX) 25 мая 2017 г.

В рамках новых огневых испытаний компания протестировала боковой ускоритель первой ступени, который в мае минувшего года использовался в миссии по запуску таиландского телекоммуникационного спутника Thaicom 8 - из-за сбоя в приводе двигателя верхней ступени старт был отложен. В начале мая 2017 года стало известно о проведении первого прожига центрального блока первой ступени Falcon Heavy. Тесты прошли на территории испытательного центра МакГрегор в Техасе, купленного SpaceX в 2003 году, - во время Второй мировой войны расположенный здесь завод (Area-L) использовался для выпуска бомб. Испытания прошли успешно, другие подробности проекта не раскрываются.

Известно, что первый запуск носителя с макетом полезной нагрузки должен состояться в третьем квартале 2017 года: в рамках миссии команда намерена посадить ускорители первой ступени и вторую ступень. Вскоре после тестового запуска SpaceX рассчитывает использовать Falcon Heavy в космической миссии. Согласно контракту с Военно-воздушными силами (ВВС) США, компания выведет на низкую околоземную орбиту спутники дистанционного зондирования серии FORMOSAT 7, малый спутник LightSail-B для испытаний технологии управляемого движения космических аппаратов с солнечным парусом. В 2020 году Falcon Heavy должна начать доставку беспилотной капсулы Red Dragon на поверхность Марса.