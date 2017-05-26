В Бишкеке пройдет фестиваль японской культуры "Сацуки мацури"

26 мая 2017, 14:49 Комментарии

27 марта в Бишкеке пройдет фестиваль культуры и дружбы народов двух стран "Сацуки мацури". Об этом сообщают организаторы мероприятия - Кыргызско-Японский центр человеческого развития.

Как уточняется, зрителям продемонстрируют японское искусство, культуру и традиции.

В частности, пройдет концертная программа, а также викторина на знание японской культуры. Помимо этого, федерации по японским видам спорта дзюдо, сумо, каратэ, айкидо, кендо и иайдо проведут показательные выступления.

Во время фестиваля будут работать уголки, где все желающие могут попробовать себя в роли японцев - примерить "юкату", поиграть в детские игры, испытать себя в искусстве каллиграфии, сделать мини-открытки в технике бумажного квиллинга, оригами, чайной церемонии, попробовать блюда японской кухни и другое.

Фестиваль пройдет с 11.00 возле Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.