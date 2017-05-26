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Мэр столицы А.Ибраимов провел плановое совещание

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428325-ru.html

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26 мая 2017, 14:09       Комментарии

В зале заседаний мэрии под председательством градоначальника Албека Ибраимова 25 мая прошло плановое совещание с участием городских служб и структурных подразделений столичного муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
В ходе совещания обсуждались вопросы организации отдыха и оздоровительного досуга детей в период летних каникул, профилактика и пресечение самовольного строительства на территории столицы, проводимые работы по посадке и содержанию зеленых насаждений, очистке ирригационных сетей, поливу и покосу зеленых насаждений на территории города.
Кроме того, на плановом совещании обсуждался вопрос проведения мероприятий по пожарной профилактике среди населения Бишкека.
Также во время совещания был, затронут вопрос газификации жилых массивов столицы и усиление разъяснительной работы среди населения по присоединению домовладений.
В завершение совещания А.Ибраимов поручил районным администрациям активизировать разъяснительную и просветительскую работу среди горожан по вопросу газификации. Более того, глава столичного муниципалитета поручил акимиатам, УМИ (Управление муниципального имущества), экотехинспекции и другим соответствующим службам усилить работу по проверке всех аттракционов на безопасность эксплуатации, которые на сегодняшний день находятся в
парках столицы.
Санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека было поручено усилить работу по выявлению нарушителей санитарных норм и благоустройства города.
Кроме этого, мэр поручил вице-мэру Айгуль Рыскуловой взять под особый контроль безопасность детей в период летних каникул, а также усилить работу спасательных команд на всех водоемах и бассейнах столицы.
Муниципальному предприятию "Зеленстрой" было поручено улучшить и усилить работу по благоустройству, а также эстетическому виду столицы.

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