В Кыргызстан прибудет патриарх Московский и всея Руси Кирилл

26 мая 2017, 13:57 Комментарии

В период с 27 по 29 мая состоится визит Предстоятеля Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Кыргызскую Республику. Об этом сообщил директор государственной комиссии по делам религий Зайырбек Эргешов.

По его словам, 28 мая Предстоятель Русской православной церкви совершит освящение Свято-Воскресенского кафедрального собора в г. Бишкек и проведет Божественную литургию в соборе. Также в этот день состоится освящение закладного камня под строительство православной гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке в 12-м микрорайоне.

В программе визита запланирован прием высокого гостя с руководством республики, встреча с представителями Духовного управления мусульман Кыргызстана и презентация изданной на кыргызском языке книги Патриарха Кирилла "Свобода и ответственность" в Кыргызско-Российском Славянском университете.

Справочно: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 2009 по 2017 год посетил 26 стран ближнего и дальнего зарубежья. В том числе побывал в ряде мусульманских стран: Египте, Иордании, Ливане, Палестинской автономии, Сирии, Турции. Из постсоветских республик он совершал по нескольку раз визиты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Молдову, Беларусь, Украину.