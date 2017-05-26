Дзюдоист Бектур Рысмамбетов поборется за бронзу чемпионата Азии

26 мая 2017, 14:03 Комментарии

Дзюдоист Кыргызстана Бектур Рысмамбетов поборется за бронзу чемпионата Азии среди мужчин и женщин в Гонконге. Об этом сообщается на официальном сайте состязаний.

В весовой категории до 66 кг Рысмамбетов стартовую схватку выиграл у таджикистанца Кушкадама Хусарова, затем за выход в полуфинал встретился с казахстанцем Елдосом Жумакановым. Однако кыргызстанец уступил сопернику, который затем вышел в финал чемпионата.

Таким образом Рысмамбетов получил шанс побороться в утешительной схватке, который дает шанс еще раз ухватиться за медали. И ему это удалось, одолев другого казахстанца Азамата Муканова. Теперь за третье место чемпионата поборется с Кхерленом Ганболдом из Монголии.

Напомним, в чемпионате участвуют 244 взрослых дзюдоиста из 27 стран. Кыргызстан на этом чемпионате представляют 11 дзюдоистов, в том числе участники Олимпийских игр-2016 и призеры Исламских игр-2017 Юрий Краковецкий, Отар Бестаев, а также Владимир Золоев и Бектур Рысмамбетов.

Сегодня за медали боролись 8 дзюдоистов из Кыргызстана, семеро выбыли из состязаний на раннем этапе. Свои стартовые схватки уступили Бестаев (до 60 кг), Руслан Джаныбек уулу (до 73 кг), а также девушки Асель Мусабекова (до 57 кг), Ксения Бельдягина (до 57 кг), Мээрим Момунова (до 63 кг) и Айжан Кадырбекова (до 63 кг).

Единственный среди выбывших дзюдоистов Кыргызстана первую схватку выиграл Артур Тё (до 66 кг) у Али Ролана Ламаса из Филиппин, однако затем уступил Кхерлену Ганболду из Монголии.