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Статую Фемиды у суда в Бангладеш сносят по требованию исламистов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360534_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428322-ru.html

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26 мая 2017, 14:07       Комментарии

Рабочие приступили к демонтажу статуи греческой богини правосудия у комплекса Верховного суда Бангладеш, которая вызвала протесты исламистов. Протестующие говорят, что Фемида оскорбляет их религиозные чувства, сообщает Би-би-си.
Демонтаж статуи с использованием крана начался в ночь на пятницу под наблюдением ее автора.
Скульптор заявил, что согласился со сносом статуи ради поддержания мира.
Ранее исламистские группы требовали, чтобы Фемиду снесли до начала священного для мусульман месяца Рамазан.
По мнению исламистов, скульптура оскорбляет религиозные чувства мусульман. Ее появление вызвало массовые протесты в столице страны Дакке.
Фемида простояла у верховного суда менее шести месяцев. При этом на скульптуре было сари, а не древнегреческое платье.
Премьер-министр Шейх Хасина согласилась на демонтаж после протестов, хотя ряд светских групп, в свою очередь, протестовали против сноса скульптуры греческой богини правосудия.
С точки зрения мусульман, установка Фемиды возле суда - проявление идолопоклонничества.
Аналитики увидели в произошедшем признак растущей напряженности между исламским консерватизмом и сторонниками либеральных ценностей в Бангладеш.
В большой части стран мира греческая богиня Фемида, изображаемая с завязанными глазами и весами в руках, считается символом правосудия.

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