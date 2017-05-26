На президентских выборах победит кандидат, который покажет крепкую команду

26 мая 2017, 14:16 Комментарии

Время лидеров-одиночек, которые способны создавать только краткосрочные политически проекты, прошло. Представители экспертного сообщества, склоняющиеся к такому мнению, подтверждают свои выводы конкретными примерами из новейшей истории. Все мы были свидетелями формирования различных конфигураций межпартийных альянсов и тандемов, все они с треском развалились. Итог таких политических проектов - раскол во фракциях и интриги между лидерами из-за несовместимости амбиций.

Эксперты отмечают, что сейчас обществу активно насаждается идея о том, что в СДПК много тех, кто мог бы претендовать на пост президента. Фактически социал-демократов подталкивают к тому, чтобы на съезде они рассмотрели и другие кандидатуры кроме Сооронбая Жээнбекова, а еще лучше - предоставили возможность баллотироваться еще кому-нибудь из представителей партии власти.

Политологи полагают, что такими посылами, якобы исходящими от общества, СДПК пытаются манипулировать и внести в ее ряды раскол, это своего рода троянский вирус. Посеяв недоверие между лидерами, можно выбить из колеи наиболее конкурентоспособную команду. Амбиции отдельных руководителей социал-демократов подогреваются искусственно, причем со стороны. А если нездоровая конкуренция, взаимные обиды и интриги начнутся внутри партии, то она станет уязвимой и может очень многое потерять, вплоть до того, что провалит президентские выборы.

"Народ испокон веков поддерживал правителей, у которых были сильные управленцы. То есть доверие оказывалось не только лидеру, но и его команде. Власть всегда брали те, кто придерживается принципа "один за всех и все за одного!". Так и в нашем случае - на президентских выборах успех будет на стороне того, кто представит сплоченный коллектив единомышленников. И, скорее всего, именно этот фактор будет играть определяющую роль, когда избиратель будет делать свой выбор. Народ станет голосовать за стабильность и предсказуемость, поэтому симпатии получит тот кандидат, у которого будет стройная и дисциплинированная команда. То есть крепкий тыл. Претенденты с разношерстными группами поддержки, где нет порядка, не имеют шансов на победу. Кто, условно говоря, поверит политику, за которого агитируют один в кепке, другой в тапках. От таких народ старается держаться подальше, потому что, еще раз подчеркну, сейчас в приоритете стабильность и порядок", - рассказал в интервью "ВБ" политолог Бакыт Бакетаев.

Стартовые позиции в тройке основных претендентов, а это Жээнбеков, Сариев и Бабанов, примерно равны. Все имеют опыт работы на посту главы правительства, и у каждого есть своя часть электоральной поддержки. Политики в обществе узнаваемые и как личности в дополнительной рекламе не особенно нуждаются. Пустым словам на этот раз уже точно никто не поверить. Обещание дешевых кредитов и доступного жилья уже в прошлом. Граждане стали прагматичными и осознают, что просто так с неба ничего не упадет, а сейчас для страны важнее всего укрепление стабильности.

"Один из самых важных моментов на предстоящих президентских выборах, это то, что никакие партии не смогут использовать старые коррупционные схемы. Подкуп граждан и членов комиссий, массовые вбросы и карусели благодаря введению биометрии и электронных урн исключают многократное голосование и фальсификацию итогов голосования. Данные, полученные от автоматической системы, должны быть подтверждены еще и пересчетом голосов вручную. Обман невозможен, каждый кандидат получит ровно столько, сколько заслужит. Поэтому надо реально работать с населением и убеждать кыргызстанцев в том, что именно эта команда добьется результата и создаст комфортные условия для жителей республики. Электорат сам почувствует, где фальшь, а кто действительно сможет выполнять перед народом социальные обязательства и будет справедливо управлять государством", - подчеркивает Бакетаев.

Народ не будет выбирать лицо с обложки и того, кто лучше всех себя похвалит. Эти президентские выборы будут принципиально отличаться от тех, что были раньше. Теперь, когда народ знает, что за него уже никто ничего не решит, цена каждого голоса возрастет многократно. Только эти голоса не будут продаваться за деньги, они будут иметь решающее значение для будущего страны.