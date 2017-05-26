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В Иссык-Кульской и Ошской областях начаты работы по устройству асфальтобетонного покрытия – Минтранс

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-issyk-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428320-ru.html

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26 мая 2017, 13:53       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Иссык-Кульской и Ошской областях начаты работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.
По их данным, в Аксуйском районе Иссык-Кульской области по автодороге Кара-Кол-Раздольное с 34 по 36 км начаты работы по устройству асфальтобетонного покрытия ДЭПом №11 Минтрансдора КР.
Как отметил главный специалист регионального отдела №4 Канат Кыдырбаев, на сегодня уложено в 1,2 км дороги. Здесь задействована специальная техника, в том числе 1 экскаватор, 1 погрузчик, 2 самоходных катка, один асфальтоукладчик, 12 ед. самосвала, поливочная автомашина и 1 автогрейдер.
В соответствии с планом на текущий год предусмотрено по Иссык-Кульской области 15,5 км устройство асфальтобетонного покрытия. В этом регионе уже до 1 мая завершен ямочный ремонт на автодорогах Балыкчы-Боконбаево-Кара-Кол, Балыкчы-Ананьево-Кара-Кол, а на автодорогах Кара-Кол-Энилчек и Михайловка-Николаевка-Токтоян работы завершены до 20 мая.
В центре Кара-Кульджинского районе по улице Алиева начаты работы по устройству асфальтобетонного покрытия ДЭПом №26 Минтрансдора на отрезке с 0 до 1,3 км. Здесь задействована спецтехника, в том числе асфальтоукладчик, пневмо и вальцевый каток, 4 ед. автосамосвала и 12 работников.
Как отметил начальник ДЭП№26 Минтрансдора Бактыбек Аттокуров, в Кара-Кулджинском районе Ошской области идет полным ходом ямочный ремонт на автодороге международного и местного значения Мырзаке-Кара-Кульджа-Алайку. В текущем году предстоит провести ямочный ремонт на 3250м2, асфальтобетонное покрытие на 6,3 км и устройство шероховатой поверхностной обработки на 4км.

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