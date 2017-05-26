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Нацгоспиталю подарили современный автоматический гематологический анализатор крови

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/natcgospi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428319-ru.html

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26 мая 2017, 14:00       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. 25 мая Национальный госпиталь (НГ) при министерстве здравоохранения КР посетила делегация из Первого госпиталя при Синьцзянском медицинском университете во главе с директором господином Вен Хао.
Как сообщает пресс-служба Минздрава КР, Китайская делегация подарила НГ современный автоматический гематологический анализатор компании Миндрей, который представляет собой инновационный прибор, предназначенный для исследования крови.
"Такое оборудование является неотъемлемой частью диагностической клинической лаборатории. Автоматический гематологический анализатор крови полностью автоматизирован и способен обработать больше сотни образцов крови в час", - сообщили в пресс-службе.
Приезд китайской делегации проходит в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано летом 2016 года между Национальным госпиталем и Первым госпиталем при Синьцзянском медицинском университете.
"На основании нашего сотрудничества хотим каждый год что - то вносить полезное. Хотим помочь обучением, проведением тренингов для специалистов НГ, современным оборудованием", - отметил Вен Хао, директор Первого госпиталя при Синьцзянском медицинском университете.
В свою очередь главный врач НГ Динара Сагинбаева поблагодарила гостей. "От имени НГ и от имени кыргызского народа выражаю благодарность китайскому народу за то, что они построили нам самую современную клинику на сегодняшний день. Урологический центр введен в строй в 2013 году, построен в очень короткие сроки, все оборудование, поставленное в этом здании, работает, мы поддерживаем его в хорошем рабочем состоянии. Также благодарим за гематологический анализатор, так как у нас была потребность в гематологическом анализаторе крови", - отметила она.

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