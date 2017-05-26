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В Бишкеке за неуплату электроэнергии отключат цирк, СМУ МВД и другие организации

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428318-ru.html

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Бишкекскому цирку полностью отключат свет за долги электрикам

26 мая 2017, 14:05       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. ОАО "Северэлектро" полностью отключит за неоплату потреблённой электроэнергии ряд предприятий в Первомайском, Октябрьском и Свердловском районах города Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В их числе, как отмечается, строительно-монтажное управление МВД КР, Кыргызский научный центр репродукции человека, ГП "Гостинично-торговый комплекс "Иссык-Куль", Бишкекский государственный цирк.
Так, дебиторская задолженность СМУ МВД за потреблённую электроэнергию составляет 643,9 тыс.сом. С начала текущего года долги СМУ выросли на 403,9 тыс.сом.
Центр репродукции человека задолжал энергетикам 223 тыс.сом (рост долгов с января 2017 г. на 182 тыс. сом). Не спешит расплатиться и ГТК "Иссык-Куль", за которым числится долг в сумме около 1,9 млн. сом. Бишкекский государственный цирк с января текущего года допустил рост долгов на 458,7 тыс. сом, на сегодняшний день дебиторская задолженность этого учреждения составляет 546,6 тыс. сом. В настоящее время административная часть Госцирка уже отключена от электроснабжения.
Напомним, 26 мая во второй половине дня за дебиторскую задолженность в сумме 715 тыс. сом будет отключено электроснабжение и полка ППСМ МВД КР.
ОАО "Северэлектро" подчёркивает, что недоплаты потребителей оказывают существенное влияние на темпы ремонтных работ по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.

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