Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На президентских выборах победит кандидат, который покажет крепкую командуНа президентских выборах победит кандидат, который покажет крепкую командуМэр столицы А.Ибраимов провел плановое совещаниеМэр столицы А.Ибраимов провел плановое совещание

Кыргызские инвестиционные проекты презентовали в Лондоне

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428317-ru.html

Похожие новости

Кыргызский фильм "В поисках мамы" покажут в Германии и Франции

В Лондоне бизнесменам рассказали об инвестиционной привлекательности КР

В Бишкеке презентовали книгу депутата Азербайджана Дж.Фейзиева "Союз тюркских государств" на кыргызском языке

Трем лондонцам предъявлены обвинения в терроризме

Каждый день в Википедии появляются десятки статей на кыргызском языке

26 мая 2017, 14:14       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. 25 мая 2017 года в г.Лондон (Великобритания) состоялся инвестиционный форум под названием "Кыргызская Республика - настоящая демократия, открытая для бизнеса", где были презентованы инвестиционные проекты Кыргызстана в промышленности, энергетике и недропользовании.
Как сообщили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования, мероприятие было организовано Европейским Банком Реконструкции и Развития. Кыргызскую делегацию возглавил председатель ГКПЭН КР Дуйшенбек Зилалиев.
В работе форума также приняли участие представители палаты лордов парламента Великобритании, ЕБРР и европейские компании.
Выступая на мероприятии, Д.Зилалиев презентовал участникам потенциальные объекты для инвестиций в области промышленности, энергетики и недропользования. Там был представлен перечень из 44 предприятий Кыргызстана, готовых для совместной эксплуатации: ГП "Карабалтинский спиртовый завод", ОАО "Илбирс", ОАО "Кыргызский камвольно-суконный комбинат" и другие.
"Легкая промышленность стала визитной карточкой Кыргызстана, а марка "Made in Kyrgyzstan" снискала заслуженную славу и товары пользуются высоким спросом.
В целях реализации проекта производственной зоны "Технополис", Военно-Антоновский айыл окмоту Сокулукского района передал под проектирование и строительство промышленной зоны площадью 40 га, на указанной территории предполагается создание 40 швейных предприятий. Также "Технополис" планируется создать на территории БМЗ, где будут расположены около 20 швейных предприятий. После ввода в эксплуатацию проекта производственной зоны "Технополис" будут обеспечены рабочими местами около 10000 человек", - отметил Д. Зилалиев.
Глава ГКПЭН КР также рассказал о перспективных проектах в гидроэнергетике: Верхненарынский каскад (8 ед.), Куланакский каскад (5 ед.), Казарманский каскад (4 ед.), Камбаратинский каскад (2 ед.), Суусамыр-кокомеренский каскад (3 ед.), Каскад на р. Атбаши (6 ед.), Каскад на р. Алабуге (4 ед.), малые ГЭС (63 ед.).
Завершил презентацию Дуйшенбек Зилалиев проектами в горнорудной отрасли КР, рассказав о минерально-сырьевом потенциале страны, налогообложении добывающих предприятий, крупных месторождениях выставляемых на конкурсы и созданных условиях для инвесторов: Горный кодекс, правило первой заявки и принцип единого окна. "Самая лучшая гарантия для инвестора - открытость и прозрачность всех процессов", - добавил Д.Зилалиев в интервью британским СМИ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум