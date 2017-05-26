Кыргызские инвестиционные проекты презентовали в Лондоне

26 мая 2017, 14:14 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. 25 мая 2017 года в г.Лондон (Великобритания) состоялся инвестиционный форум под названием "Кыргызская Республика - настоящая демократия, открытая для бизнеса", где были презентованы инвестиционные проекты Кыргызстана в промышленности, энергетике и недропользовании.

Как сообщили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования, мероприятие было организовано Европейским Банком Реконструкции и Развития. Кыргызскую делегацию возглавил председатель ГКПЭН КР Дуйшенбек Зилалиев.

В работе форума также приняли участие представители палаты лордов парламента Великобритании, ЕБРР и европейские компании.

Выступая на мероприятии, Д.Зилалиев презентовал участникам потенциальные объекты для инвестиций в области промышленности, энергетики и недропользования. Там был представлен перечень из 44 предприятий Кыргызстана, готовых для совместной эксплуатации: ГП "Карабалтинский спиртовый завод", ОАО "Илбирс", ОАО "Кыргызский камвольно-суконный комбинат" и другие.

"Легкая промышленность стала визитной карточкой Кыргызстана, а марка "Made in Kyrgyzstan" снискала заслуженную славу и товары пользуются высоким спросом.

В целях реализации проекта производственной зоны "Технополис", Военно-Антоновский айыл окмоту Сокулукского района передал под проектирование и строительство промышленной зоны площадью 40 га, на указанной территории предполагается создание 40 швейных предприятий. Также "Технополис" планируется создать на территории БМЗ, где будут расположены около 20 швейных предприятий. После ввода в эксплуатацию проекта производственной зоны "Технополис" будут обеспечены рабочими местами около 10000 человек", - отметил Д. Зилалиев.

Глава ГКПЭН КР также рассказал о перспективных проектах в гидроэнергетике: Верхненарынский каскад (8 ед.), Куланакский каскад (5 ед.), Казарманский каскад (4 ед.), Камбаратинский каскад (2 ед.), Суусамыр-кокомеренский каскад (3 ед.), Каскад на р. Атбаши (6 ед.), Каскад на р. Алабуге (4 ед.), малые ГЭС (63 ед.).

Завершил презентацию Дуйшенбек Зилалиев проектами в горнорудной отрасли КР, рассказав о минерально-сырьевом потенциале страны, налогообложении добывающих предприятий, крупных месторождениях выставляемых на конкурсы и созданных условиях для инвесторов: Горный кодекс, правило первой заявки и принцип единого окна. "Самая лучшая гарантия для инвестора - открытость и прозрачность всех процессов", - добавил Д.Зилалиев в интервью британским СМИ.