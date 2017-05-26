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Бишкекскому цирку полностью отключат свет за долги электрикам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428316-ru.html

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26 мая 2017, 13:35       Комментарии

Бишкекскому государственному цирку полностью отключат свет за долги, сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".
По данным ведомства, полностью отключат за неоплату потребленной электроэнергии еще ряд предприятий в Бишкеке.
"В их числе строительно-монтажное управление МВД КР, Кыргызский научный центр репродукции человека, ГП "Гостинично-торговый комплекс "Иссык-Куль", Бишкекский государственный цирк. Дебиторская задолженность СМУ МВД за потреблнную электроэнергию составляет 643,9 тыс. сомов. С начала текущего года долги СМУ выросли на 403,9 тыс. сомов. Центр репродукции человека задолжал энергетикам 223 тыс. сомов (рост долгов с января на 182 тыс. сомов)", – говорится в сообщении.
Не спешит расплатиться и ГТК "Иссык-Куль", за которым числится долг в 1,9 млн сомов. Бишкекский государственный цирк с января текущего года допустил рост долгов на 458,7 тыс. сомов, на сегодняшний день дебиторская задолженность этого учреждения составляет 546,6 тыс. сом. В настоящее время административная часть Госцирка уже отключена от электроснабжения.

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