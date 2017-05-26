ММА: бой Шевченко с Нуньес станет главным на турнире UFC-213

26 мая 2017, 13:29 Комментарии

Бой-реванш уроженки Кыргызстана Валентины Шевченко с чемпионом UFC в легком весе Аманды Нуньес станет главным на турнире UFC-213.

Как сообщается, поединок пройдет 8 июля на "Ти-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе (США). В рамках турнира был запланирован еще один титульный бой в легчайшем весе между чемпионом Коди Гарбрандтом и претендентом Ти Джей Диллашоу.

Однако встреча была отменена из-за травмы действующего чемпиона. Вместо этого боя зрители увидят противостояние Йоэля Ромеро и Роберта Уитакера. Победитель этого поединка станет "временным" чемпионом организации в среднем весе. А главной схваткой останется между Нуньесом и Шевченко.

Основной файт-кард турнира:

<li>Аманда Нуньес (чемпион) - Валентина Шевченко</li><li>Фабрисио Вердум - Алистер Оверим</li><li>Робби Лоулер - Дональд Серроне</li><li>Трэвис Браун - Алексей Олейник</li><li>Дэниэл Омельянчук - Кертис Блейдс</li><li>Энтони Петтис - Джим Миллер</li><li>Тиаго Сантос - Гералд Миошаерт</li>

Отметим, на недавней "дуэли взглядов" Аманда Нуньес ударила свою соперницу Шевченко кулаком в лицо. Последняя ответила на это улыбкой и затем отметила, что её соперница поступила так из-за страха перед боем.

"Ей страшно, она боится этого боя и потому ведет себя как сумасшедшая. Она понимает, ей осталось владеть своим титулом всего два месяца", - добавила она.

Напомним, этот бой между Шевченко и Нуньес станет реваншем, первый бой прошел в марте 2016 года, тогда представительница Бразилии победила по очкам.

Шевченко дебютировала в UFC с победой над экс-чемпионкой Strikeforce Сарой Кауфман из Канады в конце 2015 года. Свой третий бой она провела 24 июля в Чикаго (штат Иллинойс, США) в рамках главного боя турнира UFC on Fox 20. В этой встрече Шевченко одержала победу над экс-чемпионкой мира Холли Холм. Свой последний бой она провела с Джулианой Пена (США) и досрочно выиграла поединок.