26 мая 2017, 13:40 Комментарии

25 мая в г. Бишкек состоялся круглый стол на тему: "Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы", организованный клубом региональных экспертов КР "Пикир" при поддержке Министерства иностранных дел и дипломатической академии МИД им. К.Дикамбаева.

Отметим, в республике проходит Неделя ОДКБ по случаю 25-летия подписания Договора о коллективной безопасности и 15-летия Организации Договора о коллективной безопасности.

В работе круглого стола приняли участие представители профильного комитета Жогорку Кенеша, Совета безопасности, Генерального штаба ВС, Секретариата ОДКБ, дипломатических представительств государств-членов ОДКБ, аккредитованных в республике и политологов, экспертов.

Участники обсудили роль ОДКБ в противодействии современным вызовам и угрозам – международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции в Центральной Азии и другим угрозам безопасности, исходящим с территории Афганистана.

Заместителем директора Департамента интеграционных объединений МИД КР Нурланом Алымбековым была подчеркнута необходимость активизации взаимодействия в рамках ОДКБ в области обеспечения пограничной безопасности в целях противодействия терроризму, контрабанде наркотиков, оружия, боеприпасов, незаконной миграции, а также для обеспечения взаимопомощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и упрочения дружбы и добрососедства государств-членов в приграничных регионах. Отмечено, что еще один вопрос, требующий особого внимания - рост преступлений в мире, совершаемых с применением современных информационных технологий, наносящих ощутимый ущерб национальной и коллективной безопасности. В этой связи обеспечение информационной безопасности представляется одним из важных направлений взаимодействия государств-членов ОДКБ.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о вкладе Кыргызстана и государств-членов военной организации в обеспечение коллективной безопасности и перспектив ее развития.

Подводя итоги круглого стола, участники отметили необходимость консолидации усилий государств-членов ОДКБ в противодействии традиционным и современным вызовам и угрозам безопасности.