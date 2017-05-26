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Гражданин Турции пытался перейти границу с поддельным российским паспортом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360530_gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428313-ru.html

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26 мая 2017, 13:45       Комментарии

Гражданин Турции пытался перейти госграницу с поддельным российским паспортом. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.
По ее данным, сегодня, 26 мая, пограничники контрольно-пропускного пункта "Актилек-автодорожный" за нарушение государственной границы задержали гражданина Турции.
При пересечении пункта пропуска в ходе паспортного контроля турецкоподданый О.Ч., 1979 г.р., предъявил пограничному наряду поддельный заграничный паспорт гражданина России. Задержанный направлялся в Кыргызстан из Казахстана.
После оформления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

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