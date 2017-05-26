Гражданин Турции пытался перейти границу с поддельным российским паспортом

26 мая 2017, 13:45 Комментарии

Гражданин Турции пытался перейти госграницу с поддельным российским паспортом. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

По ее данным, сегодня, 26 мая, пограничники контрольно-пропускного пункта "Актилек-автодорожный" за нарушение государственной границы задержали гражданина Турции.

При пересечении пункта пропуска в ходе паспортного контроля турецкоподданый О.Ч., 1979 г.р., предъявил пограничному наряду поддельный заграничный паспорт гражданина России. Задержанный направлялся в Кыргызстан из Казахстана.

После оформления соответствующих документов нарушитель был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.