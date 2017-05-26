В Бишкеке стартуют отборочные игры Чемпионата Азии-2018 по волейболу

26 мая 2017, 13:39 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. С 26 по 28 мая в Бишкеке пройдет отборочный этап по волейболу на Чемпионат Азии-2018. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР.

По ее информации, на данных играх в составе сборной Казахстана будут играть 14 спортсменов и 4 человека на скамейке запасных, в сборной Кыргызстана 14 спортсменов и 2 человека запасных, в сборной Пакистана 12 спортсменов и 3 запасных.

По словам А.Касенова, состязание пройдет между сборными командами Кыргызстана, Казахстана и Пакистана на одну путевку. "Команда, которая выиграет путевку примет участие на Чемпионате Азии в Иране. Я уверен, что победит сильнейшая команда. Все организационные моменты были решены, все готово и осталось только начать игры. Думаю, нас ждет интересная и упорная борьба за право на участие на Чемпионате Азии-2018", - отметил он.

26 мая состоится первая игра, где сыграют сборная команда Кыргызстана и сборная команда Пакистана, а также открытие игр в 18:00 часов.