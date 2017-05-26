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Драки и нарушения на дорогах — как в Бишкеке отметили "Последний звонок"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428311-ru.html

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26 мая 2017, 13:11       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В столице празднование выпускниками "Последнего звонка" отмечено мелкими драками, сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.
"В нескольких местах празднования "Последнего звонка" были драки. Об этом в милицию сообщали очевидцы. Однако по приезде на место нарушители успевали разбежаться", - отметили в УПМ.
В ГУВД сообщили, что охрану общественного порядка в столичных школах обеспечивали более 600 милиционеров. Вместе с представителями отдела образования мэрии и директорами школ они побеседовали с выпускниками и их родителями о недопущении правонарушений, соблюдении ПДД и запрете на проведение выпускных вечеринок в кафе и ресторанах.
"После того как в школах завершились торжественные мероприятия, группы сотрудников милиции отправились патрулировать места отдыха: площади Ала-Тоо, Победы, городские парки, ВДНХ, "Манас айылы", а также так называемую "Панораму". Как показала практика, основные правонарушения совершаются именно в этих местах", - сообщили в ГУВД Бишкека.
В отношении водителей, нарушивших Правила дорожного движения, в том числе выпускников, было составлено 735 протоколов, из них 35 - на несовершеннолетних. Никаких серьезных правонарушений со стороны школьников по итогам прошедших суток в столице не зарегистрировано.
Как милиция задерживала выпускников в Бишкеке за нарушение ПДД, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

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