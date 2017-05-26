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Мамытова: новый закон позволит выплачивать "сүйүнчү" и "эне-балага жөлөк"

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428310-ru.html

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Минсоцразвития предложило выплачивать зарплату лицам, ухаживающим за детьми с ОВЗ

26 мая 2017, 13:28       Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она отметила, что высокий уровень коррупции при назначении пособий детям из малообеспеченных семей в условиях развития неформальной экономики, а также сохраняющиеся высокие показатели детской бедности (на уровне 40,5 процента), отсутствие государственных мер поддержки материнства показывают, насколько необходимы кардинальные реформы в системе социальной защиты.
"Принятие проекта закона "О государственных пособиях в КР" в новой редакции позволит направить средства республиканского бюджета на развитие детей с раннего возраста и поддержку материнства.
Это даст возможность выплачивать детям при рождении "сүйүнчү" (радостное известие), а детям до трех лет "эне-балага жөлөк" (опора для матери и ребенка). При этом семьям, имеющим трех и более детей от 3 до 16 лет, предусматривается "үй-бүлөгө көмөк" (помощь семье)", - сказала Лунара Мамытова.
Она подчеркнула, что при этом законопроект предусматривает предоставление пособий на детей без учета дохода.
"Сейчас пособия семьям, имеющим детей, выплачиваются с учетом доходов. Если на одного человека в семье они ниже 900 сомов, то на каждого ребенка назначается пособие в размере 810 сомов. Эта система работает с 1998 года и, к сожалению, устарела. Во-первых, слишком много кыргызстанцев работает в теневом секторе, что позволяет получать пособия и небедным семьям. Во-вторых, чтобы подтвердить доходы, надо собрать много справок, что часто затруднительно для членов малообеспеченных семей", - сказала замминистра.
По ее словам, размер пособия на детей до 1 июля 2015 года рассчитывался как разница между гарантированным минимальным доходом и совокупным доходом семьи, такой подход имел значительные коррупционные риски, вызывал недовольство населения.
"Например, в одной семье дети получали 20 сомов в месяц на одного ребенка, в другой - от 500 до 600", - сказала Мамытова.
Она подчеркнула, что с июля 2015 года введено фиксированное пособие, размер которого в настоящее время составляет 810 сомов.
Новый законопроект вынесен на общественное обсуждение.

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