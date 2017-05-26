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Темир Джумакадыров: Требуется полная изоляция джихадистов от международной финансовой системы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/temir-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428309-ru.html

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26 мая 2017, 13:08       Комментарии

Требуется полная изоляция джихадистов от международной финансовой системы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров на VIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошедшей в городе Тверь России.
В рамках встречи участники мероприятия обсудили роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению. Также рассмотрены основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.
"Проводя политику мира и добрососедства, наша страна прилагает максимальные усилия для сохранения стабильности в регионе, в особенности в Ферганской долине, которая является объектом устремлений эмиссаров террористических группировок. Правоохранители и специальные службы продолжают выявлять и нейтрализовывать членов международных террористических организаций и религиозно-экстремистского подполья", – сказал Джумакадыров.
Секретарь Совета безопасности отметил, что сегодня минимизировать угрозы, исходящие от "Исламского государства", можно лишь объединив усилия международного сообщества под эгидой ООН на общепризнанной международно-правовой основе.
"Главным вектором противодействия международному терроризму в лице ДАИШ видится сочетание практики силового подавления подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований с политикой дерадикализации населения и предупреждения террористических проявлений. Одновременно требуется полная изоляция джихадистов от международной финансовой системы", — сказал секретарь Совета безопасности.

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