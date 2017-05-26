Темир Джумакадыров: Требуется полная изоляция джихадистов от международной финансовой системы

26 мая 2017, 13:08 Комментарии

Требуется полная изоляция джихадистов от международной финансовой системы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров на VIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошедшей в городе Тверь России.

В рамках встречи участники мероприятия обсудили роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению. Также рассмотрены основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

"Проводя политику мира и добрососедства, наша страна прилагает максимальные усилия для сохранения стабильности в регионе, в особенности в Ферганской долине, которая является объектом устремлений эмиссаров террористических группировок. Правоохранители и специальные службы продолжают выявлять и нейтрализовывать членов международных террористических организаций и религиозно-экстремистского подполья", – сказал Джумакадыров.

Секретарь Совета безопасности отметил, что сегодня минимизировать угрозы, исходящие от "Исламского государства", можно лишь объединив усилия международного сообщества под эгидой ООН на общепризнанной международно-правовой основе.

"Главным вектором противодействия международному терроризму в лице ДАИШ видится сочетание практики силового подавления подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований с политикой дерадикализации населения и предупреждения террористических проявлений. Одновременно требуется полная изоляция джихадистов от международной финансовой системы", — сказал секретарь Совета безопасности.