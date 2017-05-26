В Алеппо открылся первый с 2012 года туристический сезон

26 мая 2017, 12:54 Комментарии

В сирийском Алеппо прошел комплексный экскурсионный тур, открывший первый с 2012 года туристический сезон. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на СМИ.

В первой после окончания боевых действий экскурсии приняли участие более 300 школьников, студентов и пенсионеров из разных уголков страны, которые осмотрели древние достопримечательности старой части города - мечеть Омейядов, Цитадель и амфитеатр.

"По маршруту следования туристических групп в старой части города уже открыты пункты питания и сувенирные магазины. В настоящее время заявки на проведение экскурсий поступают по линии внутреннего туризма", - рассказал журналистам владелец туристической фирмы Самер Аль-Шаях.

Он также напомнил, что признанный ЮНЕСКО самым древним городом мира Алеппо до войны посещали более семи миллионов туристов.

Как отмечается, боевые действия в городе нанесли значительный урон историческому облику Алеппо. В построенной в VIII веке нашей эры мечети Омейядов отступавшие боевики взорвали южную стену, разбили колонны и уничтожили 45-метровый минарет.

Алеппо - один из крупнейших городов Сирии. В 2012 году его восточную часть захватили различные исламистские и повстанческие группировки, а западная осталась под контролем сирийской армии.

В середине декабря 2016 года сирийские войска вернули контроль над городом, а 16 декабря сирийские ополченцы заявили об освобождении всех районов восточного Алеппо.