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В Алеппо открылся первый с 2012 года туристический сезон

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360524_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428308-ru.html

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"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы впервые в своей истории

26 мая 2017, 12:54       Комментарии

В сирийском Алеппо прошел комплексный экскурсионный тур, открывший первый с 2012 года туристический сезон. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на СМИ.
В первой после окончания боевых действий экскурсии приняли участие более 300 школьников, студентов и пенсионеров из разных уголков страны, которые осмотрели древние достопримечательности старой части города - мечеть Омейядов, Цитадель и амфитеатр.
"По маршруту следования туристических групп в старой части города уже открыты пункты питания и сувенирные магазины. В настоящее время заявки на проведение экскурсий поступают по линии внутреннего туризма", - рассказал журналистам владелец туристической фирмы Самер Аль-Шаях.
Он также напомнил, что признанный ЮНЕСКО самым древним городом мира Алеппо до войны посещали более семи миллионов туристов.
Как отмечается, боевые действия в городе нанесли значительный урон историческому облику Алеппо. В построенной в VIII веке нашей эры мечети Омейядов отступавшие боевики взорвали южную стену, разбили колонны и уничтожили 45-метровый минарет.
Алеппо - один из крупнейших городов Сирии. В 2012 году его восточную часть захватили различные исламистские и повстанческие группировки, а западная осталась под контролем сирийской армии.
В середине декабря 2016 года сирийские войска вернули контроль над городом, а 16 декабря сирийские ополченцы заявили об освобождении всех районов восточного Алеппо.

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