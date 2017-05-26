Рефери ФИФА Нурдин Букуев назначен на финал чемпионата Азии U-20 по футзалу

26 мая 2017, 13:19 Комментарии

Рефери ФИФА из Кыргызстана Нурдин Букуев получил назначение на финальный матч молодежного чемпионата Азии по футзалу в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, Букуев в качестве первого рефери обслужит матч первого в истории молодежного чемпионата Азии U-20 (до 20 лет).

В финальном поединке встретятся молодежные сборные Ирана и Ирака. Встреча начнется в 18.30 по бишкекскому времени на стадионе Bangkok Arena.

Данный матч для кыргызстанского рефери станет десятым на этом чемпионате. Ранее он обслуживал игры группового этапа Япония-Индонезия, Малайзия-Таиланд и четвертьфинальный поединок Ирак-Япония. Также в активе Букуева три матча в качестве ассистента и три матча в качестве хронометриста.

Напомним, Букуев является первым в списке судей ФИФА из Кыргызстана, который обслуживал чемпионаты мира. Всего он работал на трех мировых первенствах в качестве судьи, и на одном из турниров был самым молодым среди рефери. На последнем чемпионате мира в Колумбии Букуев также судил финал в качестве третьего арбитра.

Кыргызстанец признан лучшим судьей Азии по футзалу по итогам 2013 года.

Стоит отметить, в молодежном чемпионате Азии в Бангкоке принимала участие также сборная Кыргызстана U-20, которая не сумела выйти из группы. Кыргызстанцы сыграли два матча вничью с Китаем (3:3) и Монголией (2:2), затем потерпела поражение от ОАЭ (3:4) и Ирана (0:10) и выбыла из чемпионата.