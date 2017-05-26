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Рефери ФИФА Нурдин Букуев назначен на финал чемпионата Азии U-20 по футзалу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360522_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428307-ru.html

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Айбек Омокеев назначен статс-секретарем МИД

26 мая 2017, 13:19       Комментарии

Рефери ФИФА из Кыргызстана Нурдин Букуев получил назначение на финальный матч молодежного чемпионата Азии по футзалу в Бангкоке (Таиланд).
Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, Букуев в качестве первого рефери обслужит матч первого в истории молодежного чемпионата Азии U-20 (до 20 лет).
В финальном поединке встретятся молодежные сборные Ирана и Ирака. Встреча начнется в 18.30 по бишкекскому времени на стадионе Bangkok Arena.
Данный матч для кыргызстанского рефери станет десятым на этом чемпионате. Ранее он обслуживал игры группового этапа Япония-Индонезия, Малайзия-Таиланд и четвертьфинальный поединок Ирак-Япония. Также в активе Букуева три матча в качестве ассистента и три матча в качестве хронометриста.
Напомним, Букуев является первым в списке судей ФИФА из Кыргызстана, который обслуживал чемпионаты мира. Всего он работал на трех мировых первенствах в качестве судьи, и на одном из турниров был самым молодым среди рефери. На последнем чемпионате мира в Колумбии Букуев также судил финал в качестве третьего арбитра.
Кыргызстанец признан лучшим судьей Азии по футзалу по итогам 2013 года.
Стоит отметить, в молодежном чемпионате Азии в Бангкоке принимала участие также сборная Кыргызстана U-20, которая не сумела выйти из группы. Кыргызстанцы сыграли два матча вничью с Китаем (3:3) и Монголией (2:2), затем потерпела поражение от ОАЭ (3:4) и Ирана (0:10) и выбыла из чемпионата.

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