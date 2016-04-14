В день Последнего звонка в Бишкеке за нарушения ПДД составлены 35 протоколов на выпускников

26 мая 2017, 12:59 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В день "Последнего звонка" в Бишкеке за нарушения ПДД составлены 735 протоколов, из них 35 несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По их данным, как показала практика прошлых лет, основные нарушения происходят на дорогах. ПДД в этот день не соблюдают школьники. Для обеспечения безопасности на дорогах Управление патрульной милиции и руководители территориальных управлений провели беседу с владельцами и водителями лимузинов, о запрете сдачи в аренду выпускникам школ 25 мая.

Также, 25 мая во всех школах столицы были задействованы более 600 сотрудников милиции, из числа инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых, сотрудников патрульной милиции и других служб.

Руководители районных управлений и Управления патрульной милиции города Бишкек, вместе с представителями отдела образования мэрии, директорами общеобразовательных учреждений, до начала мероприятий провели беседы с учителями, учениками и их родителями, о недопустимости правонарушений, о соблюдении правил дорожного движения и запрете празднований в кафе и ресторанах.

После завершения торжественных мероприятий в школах, сотрудники милиции, разделенные на группы, вышли на патрулирование в местах отдыха: площади Ала-Тоо, площади Победы, во всех парках города, в том числе ВДНХ, "Манас айылы", а также местах отдыха "Панорама".

Основные нарушения составлены по: статье 230 (Нарушение правил перевозки людей и перевозка пассажиров водителями автобусов или микроавтобусов на автодорогах, по которым движение пассажирского транспорта запрещено), статье 235 (Несоблюдение водителем транспортного средства требований дорожных знаков, разметки проезжей части дорог, нарушение правил обгона и маневрирования, расположения транспортных средств на проезжей части, перевозки людей, а также другие грубые нарушения Правил дорожного движения), 244 (Управление водителями транспортных средств, не имеющими при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения) Кодекса об Административной ответственности КР. В отношении 3 лимузинов составлены протоколы по статье 230 и 244 КоАО КР.

25 мая 2017 года, в столице, со стороны школьников, нарушений общественного порядка и преступлений не произошло и не зарегистрировано.