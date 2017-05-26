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Послу Кыргызстана в Турции И.Жунусову вручили медаль Международной организации ТЮРКСОЙ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428305-ru.html

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26 мая 2017, 12:51       Комментарии

Послу Кыргызстана в Турции Ибрагиму Жунусову25 мая вручили медаль Международной организации ТЮРКСОЙ по случаю 25-летия независимости тюркоязычных государств, а также за вклад в развитие культурного наследия тюркских народов. Как сообщает пресс-служба посольства, награду вручил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.
Посол И.Жунусов, поблагодарив за вручение награды, подчеркнул особую роль Международной организации ТЮРКСОЙ в развитии и укреплении дружественных связей между братскими тюркскими народами.
В ходе церемонии в свою очередь И.Жунусов вручил наградные знаки "Отличник культуры" Министерства культуры, информации и туризма КР генеральному секретарю Союза архитекторов и инженеров тюркского мира И.Демирджи, генеральному секретарю Союза муниципалитетов тюркского мира Ф.Солаку и др.

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