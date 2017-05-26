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"Зеленстрой" не подписал ни одного акта по сносу зеленых насаждений по ул.Токтоналиева, - вице-мэр

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428304-ru.html

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26 мая 2017, 12:53       Комментарии

На сегодня "Зеленстрой" не подписал ни одного акта по сносу зеленых насаждений по ул.Токтоналиева, сообщил на пресс-конференции в Бишкеке 26 мая вице-мэр столицы Эркинбек Исаков. По его словам, по ул.Токтоналиева Управлением капитального строительства мэрии столицы планировалось расширение и капитальный ремонт существующей дороги.
"По первоначальному проекту в зону сноса попадали большое количество зеленых насаждений. Бишкекглавархитектура сейчас работает над корректировкой и адаптацией проекта для максимального сохранения существующего озеленения. Любой проект, который разрабатывает БГА, предусматривает соответствующее озеленение. На планируемом участке на ул.Токтоналиева будет посажено более 1,7 тыс. деревьев", - рассказал он.

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