"Зеленстрой" не подписал ни одного акта по сносу зеленых насаждений по ул.Токтоналиева, - вице-мэр

26 мая 2017, 12:53 Комментарии

На сегодня "Зеленстрой" не подписал ни одного акта по сносу зеленых насаждений по ул.Токтоналиева, сообщил на пресс-конференции в Бишкеке 26 мая вице-мэр столицы Эркинбек Исаков. По его словам, по ул.Токтоналиева Управлением капитального строительства мэрии столицы планировалось расширение и капитальный ремонт существующей дороги.

"По первоначальному проекту в зону сноса попадали большое количество зеленых насаждений. Бишкекглавархитектура сейчас работает над корректировкой и адаптацией проекта для максимального сохранения существующего озеленения. Любой проект, который разрабатывает БГА, предусматривает соответствующее озеленение. На планируемом участке на ул.Токтоналиева будет посажено более 1,7 тыс. деревьев", - рассказал он.