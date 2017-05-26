Как обновится зеленый облик Бишкека — планы мэрии

26 мая 2017, 12:52 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В этом году в Бишкеке обновят парки и скверы, сообщил сегодня на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан вице-мэр Эркинбек Исаков.

По его словам, каждый административный район города получил по 30 миллионов сомов на благоустройство своих территорий. Эти деньги местные власти решили направить на обновление парков и скверов: мэрия планирует отремонтировать скамейки, обновить тротуары, очистить водоемы и заменить освещение в Карагачевой роще и Молодежном сквере, а также в парке имени Юлиуса Фучика.

С начала года в столице посадили более шести тысяч деревьев лиственных и хвойных пород. Также сейчас оформляются газоны и клумбы, на которых высадят более 1,2 миллиона цветов. До конца года посадят 10 тысяч деревьев и 5 900 кустарников. В питомниках будут выращивать 5 500 саженцев с закрытой корневой системой.

Планируется купить 15 единиц современной спецтехники. Также в парках установили 200 скворечников, чтобы решить проблему с насекомыми-вредителями.

Вице-мэр отметил, что 90 процентов ирригационных сетей Бишкека сейчас в плачевном состоянии. Эту систему будут восстанавливать на грантовые средства в размере 60 миллионов сомов.