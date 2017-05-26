Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Зеленстрой" не подписал ни одного акта по сносу зеленых насаждений по ул.Токтоналиева, - вице-мэр"Зеленстрой" не подписал ни одного акта по сносу зеленых насаждений по ул.Токтоналиева, - вице-мэрПослу Кыргызстана в Турции И.Жунусову вручили медаль Международной организации ТЮРКСОЙПослу Кыргызстана в Турции И.Жунусову вручили медаль Международной организации ТЮРКСОЙ

Как обновится зеленый облик Бишкека — планы мэрии

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428303-ru.html

Похожие новости

В день Последнего звонка в Бишкеке за нарушения ПДД составлены 35 протоколов на выпускников

"Зеленстрой" не подписал ни одного акта по сносу зеленых насаждений по ул.Токтоналиева, - вице-мэр

В одной из новостроек Бишкека насмерть сбили пешехода (видео)

В районе ТЭЦ Бишкека 19-летнего парня закололи ножом в сердце

В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

26 мая 2017, 12:52       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В этом году в Бишкеке обновят парки и скверы, сообщил сегодня на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан вице-мэр Эркинбек Исаков.
По его словам, каждый административный район города получил по 30 миллионов сомов на благоустройство своих территорий. Эти деньги местные власти решили направить на обновление парков и скверов: мэрия планирует отремонтировать скамейки, обновить тротуары, очистить водоемы и заменить освещение в Карагачевой роще и Молодежном сквере, а также в парке имени Юлиуса Фучика.
С начала года в столице посадили более шести тысяч деревьев лиственных и хвойных пород. Также сейчас оформляются газоны и клумбы, на которых высадят более 1,2 миллиона цветов. До конца года посадят 10 тысяч деревьев и 5 900 кустарников. В питомниках будут выращивать 5 500 саженцев с закрытой корневой системой.
Планируется купить 15 единиц современной спецтехники. Также в парках установили 200 скворечников, чтобы решить проблему с насекомыми-вредителями.
Вице-мэр отметил, что 90 процентов ирригационных сетей Бишкека сейчас в плачевном состоянии. Эту систему будут восстанавливать на грантовые средства в размере 60 миллионов сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум