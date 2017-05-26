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В этом году в Бишкеке планируется посадить 17 тыс. деревьевВ этом году в Бишкеке планируется посадить 17 тыс. деревьевПатриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с руководством Кыргызстана и ДУМКПатриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с руководством Кыргызстана и ДУМК

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Бишкек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/patria...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428301-ru.html

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26 мая 2017, 12:24       Комментарии

С 27 по 29 мая 2017 года состоится Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Кыргызскую Республику.
28 мая Предстоятель Русской Православной Церкви совершит освящение Свято-Воскресенского кафедрального собора и Божественную литургию (начало в 10:00). Также в этот день состоится освящение закладного камня под строительство школы при Владимирском соборе (18:00).
В ходе визита состоятся встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с высокими представителями государственной власти Кыргызской Республики и руководством Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Также Святейший Патриарх Кирилл посетит Кыргызско-Российский Славянский университет, где состоится презентация издания его книги "Свобода и ответственность" на кыргызском языке, подготовленной Российско-Кыргызским деловым советом при содействии отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и Бишкекской епархии.
Также в рамках визита Патриарха в Бишкек состоятся концерты одного из старейших профессиональных хоров России – Московского Синодального хора.
"Первый концерт состоится 28 мая в 18:30 в Соборе святого равноапостольного князя Владимира. Второй – 29 мая в 18:00 – в Театре оперы и балета им. А. Малдыбаева. В репертуаре концерта помимо духовных песнопений широко представлены светские и народные композиции. Бишкекская епархия приглашает всех желающих посетить концерты. Вход свободный", – говорится в сообщении пресс-службы Бишкекской и Кыргызстанской Епархии.

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