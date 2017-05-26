В районе ТЭЦ Бишкека 19-летнего парня закололи ножом в сердце

26 мая 2017, 12:44 Комментарии

В Бишкеке в районе столичного ТЭЦ на улице Буденного произошло убийство - 19-летнего парня ударили ножом в область сердца. Об этом "ВБ" сообщили в столичном ГУВД.

По данным правоохранителей, 25 мая в дежурную часть УВД Свердловского района поступило сообщение от медицинских работников, что по улице Буденного парень получил ножевое ранение. Врачи бились за жизнь молодого человека, однако он скончался по дороге в больницу, так и не придя в сознание.

"По данному делу задержан 20-летний гражданин Н.А., который во время ссоры, возникшей на почве старых обид, ударил ножом 19-летнего гражданина М.Э. в область сердца. От полученного ранения парень скончался в карете скорой помощи. По данному факту собраны все необходимые материалы, назначены судмедэкспертизы, возбуждено уголовное дело по статье 97 УК КР", - сообщают в ГУВД Бишкека.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ГУВД столицы на основании статьи 94 УПК КР.