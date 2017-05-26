В Оше в школе "Керме-Тоо" на "Последний звонок" открыли футбольную площадку

26 мая 2017, 12:25 Комментарии

Ош, 26 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В школах города Ош 25 мая прозвенел "Последний звонок" и в школе "Керме-Тоо" к праздничному мероприятию "Последний звонок" открыли футбольную площадку.

Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев посетил школу Керме-Тоо и принял участие в праздничных мероприятиях, где состоялось открытие новой спортивной площадки. На ее строительство из местного бюджета выделено 1,5 млн сомов.

В своем выступлении градоначальник подчеркнул важность полученного в школе образования, как основного фундамента дальнейшего профессионального роста учащихся, а также значимость такого социального института, как школа.

"Школа дает каждому учащемуся именно те знания, которые помогут в дальнейшем ему самореализоваться и устроиться в жизни. Школа является тем необходимым социальным институтом, который формирует личность и дает необходимый багаж знаний", - отметил А.Кадырбаев.

В Оше в этом году заканчивают школу 6 тыс 587 выпускников, в том числе 4 тыс 273 учащихся 9-х классов и 2 тыс 314 учащихся 11-х классов. В школе Керме-Тоо в этом году выпускаются 100 учащихся 9-х класса и 42 учащихся 11-х класса.

В рамках праздничных мероприятий для всех присутствующих была подготовлена праздничная программа с творческими и танцевальными номерами выпускников и учащихся младших классов.

Кроме того, школьное мероприятие посетили выпускники прошлых лет, которые также поздравили всех с одним из самых долгожданных праздников – Последний звонок.