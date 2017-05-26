Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Странный" пешеходный переход появился в центре Бишкека — фото читателя"Странный" пешеходный переход появился в центре Бишкека — фото читателяПатриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в БишкекПатриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Бишкек

В Оше в школе "Керме-Тоо" на "Последний звонок" открыли футбольную площадку

 

Фотографии: kabar.kg

             

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428299-ru.html

Похожие новости

В Алеппо открылся первый с 2012 года туристический сезон

Министр ЕЭК Т.Валовая: "Площадка ООН уникальна для диалога между интеграционными объединениями"

В Чуйской области "Последний звонок" прошел без ЧП – ГУВД области

В ГНС прошел день открытых дверей

Рейд "Последний звонок": выпускники ездят за рулем без прав

26 мая 2017, 12:25       Комментарии

Ош, 26 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В школах города Ош 25 мая прозвенел "Последний звонок" и в школе "Керме-Тоо" к праздничному мероприятию "Последний звонок" открыли футбольную площадку.
Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев посетил школу Керме-Тоо и принял участие в праздничных мероприятиях, где состоялось открытие новой спортивной площадки. На ее строительство из местного бюджета выделено 1,5 млн сомов.
В своем выступлении градоначальник подчеркнул важность полученного в школе образования, как основного фундамента дальнейшего профессионального роста учащихся, а также значимость такого социального института, как школа.
"Школа дает каждому учащемуся именно те знания, которые помогут в дальнейшем ему самореализоваться и устроиться в жизни. Школа является тем необходимым социальным институтом, который формирует личность и дает необходимый багаж знаний", - отметил А.Кадырбаев.
В Оше в этом году заканчивают школу 6 тыс 587 выпускников, в том числе 4 тыс 273 учащихся 9-х классов и 2 тыс 314 учащихся 11-х классов. В школе Керме-Тоо в этом году выпускаются 100 учащихся 9-х класса и 42 учащихся 11-х класса.
В рамках праздничных мероприятий для всех присутствующих была подготовлена праздничная программа с творческими и танцевальными номерами выпускников и учащихся младших классов.
Кроме того, школьное мероприятие посетили выпускники прошлых лет, которые также поздравили всех с одним из самых долгожданных праздников – Последний звонок.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум